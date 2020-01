Muguruza renace y Djokovic impone la lógica ante un Federer tocado

Anuncios Lee mas

Melbourne (AFP)

La española Garbiñe Muguruza (32ª mundial) renació a lo grande batiendo a Simona Halep (3ª) para regresar a una final del Grand Slam, este jueves en semifinales del Abierto de Australia, mientras que Novak Djokovic (2º) fue muy superior a un Roger Federer (3º) con problemas físicos.

Vigente campeón y en busca de su 17º trofeo de Grand Slam, Djokovic jugará el domingo por el título con el ganador del duelo del viernes entre Dominic Thiem (N.5) y Alexander Zverev (N.7). Este jueves se impuso por 7-6 (7/1), 6-4 y 6-3,.

Récord de títulos en el primer grande del año, el serbio ha ganado las siete finales que ha jugado. Si le hace falta motivación extra, el triunfo del domingo le serviría para reconquistar el número 1 mundial, en detrimento de Rafael Nadal, eliminado en cuartos por Thiem.

- 'Un 3% de opciones' -

"Mis respetos para Roger por jugar esta noche cuando era obvio que estaba lesionado y lejos de su mejor movilidad", señaló 'Djoko', que jugará su 26ª final de Grand Slam.

Federer, de 38 años, tenía problemas en los aductores desde su partido de cuartos del martes. Este jueves pidió la asistencia médica tras el primer set.

"Empezó bien y yo estaba bastante nervioso, fue muy importante para mí ganar el primer set. Mentalmente me relajé", explicó el serbio.

A pesar de su dolencia, Federer se mostró entonado y valiente, rompiendo en dos ocasiones el servicio de Djokovic en la primera manga y teniendo varias opciones más.

El serbio superó el bache y dominó un 'tie break' de sentido único. "Las cosas podrían haber sido totalmente diferentes si gana esas bolas de break", reconoció el ganador.

Tras dejar pasar su oportunidad, Federer fue inferior en las dos mangas siguientes, cediendo en 2h18, casi la mitad en la primera (1h02).

"Solo tenía un 3% de opciones", señaló sobre su lesión el suizo, tras un partido de cuartos en el que remontó siete bolas de partidos al estadounidense Tennys Sandgren.

"Es frustrante, pero no hubiera saltado a la cancha si siento que no tengo una oportunidad de ganar. Estoy muy contento de no sentirme peor que cuando empecé. Es muy alentador. Todavía tengo opciones de ganar Grand Slams", señaló el hombre de las 20 coronas mayores.

Ahora Djokovic tiene 27 victorias por 23 derrotas en su balance personal con Federer.

- Casi 40 grados -

Antes, Muguruza sorprendió a Halep. La tenista de 26 años, de origen venezolano, mostró el nivel que le llevó a conquistar dos grandes (Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017).

"Estoy muy contenta de estar en la final, ha sido un largo camino y todavía me queda un partido el sábado. Ahora tengo 48 horas para recuperarme y prepararme. Entrenamos toda nuestra carrera para días así, ante una multitud", señaló la antigua número 1 mundial, haciendo referencia al partido de 1h45 minutos jugado a casi 40 grados en Melbourne.

Las condiciones estuvieron al límite para que se aplicara el "protocolo de calor extremo", que prevé el cierre del techo de la Rod Laver Arena.

La jugadora nacida en Caracas llegó a Australia sin ser cabeza de serie por primera vez en un torneo de Grand Slam desde 2014 y remontó espectacularmente tras un mal inicio de competición debido un virus.

Este jueves Halep, tenista de piernas y técnica, imprimía ritmo al duelo y Muguruza, decisiva con sus ganadores, solo era penalizada por sus errores no forzados (29 en el primer set). Finalmente en el juego decisivo ambas tenistas tuvieron sus opciones, pero la española guardó la calma y se llevó el primer set.

Tras la emoción, un par de juegos de tanteo en la segunda manga y a continuación una sucesión de roturas. Perdiendo 5-4 Muguruza sacó a relucir su resistencia defensiva, muy mejorada, y tomó la iniciativa definitivamente ante una Halep que nunca le ha ganado en cemento (4-0).

Su rival será la estadoundiense Sofia Kenin (14ª), que sorprendió a la número 1 e ídolo local Ashleigh Barty, 7-6 (8/6) y 7-5. Disputará su primera final de un torneo de Grand Slam a los 21 años.

