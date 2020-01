Pussy Riot en Brasil: "La peor prisión es la autocensura"

Anuncios Lee mas

Sao Paulo (AFP)

Maria "Masha" Alyokhina, una de las Pussy Riot que pasó dos años presa en Rusia por una performance crítica, aconseja a los artistas brasileños no dejarse amedrentar por la onda ultraconservadora que llevó al poder al presidente Jair Bolsonaro.

"La peor prisión es la autocensura. En una cárcel física podrás pasar unos años, pero en la de la autocensura puedes pasar la vida entera", dijo la artista rusa de 31 años antes de dar un concierto en Sao Paulo el jueves por la noche.

Vestida de negro de pies a cabeza y con su simbólica capucha amarilla, Alyokhina se subió al palco en el marco del festival "Verano sin censura", organizado por la alcaldía, para exhibir piezas que fueron objeto de censura en 2019, el primer año de la gestión del ultraderechista Bolsonaro.

La joven lideró una performance que narra los caminos recorridos por las Pussy desde la "oración punk" rezada en 2012 en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú para manifestarse en contra del presidente ruso Vladimir Putin y la Iglesia ortodoxa rusa.

Durante más de una hora de espectáculo, volvieron a cargar contra Putin y a cuestionar los grandes relatos de la historia rusa.

"Compramos la historia que nos vendieron, pero, ¿dónde está la revolución?", cantaron en Sao Paulo Alyokhina y tres miembros del grupo en el espectáculo, que culminó mostrando el afiche oficial del evento: un diseño del rostro de Bolsonaro hecho de basura y residuos tóxicos.

"Estoy segura de que el estado, el gobierno, no deberían decirles a los artistas lo que tienen que hacer o no hacer, porque no es su asunto, y es por eso que estamos en un festival contra censura", dijo Alyokhina.

- En memoria de Marielle -

La artista lamenta los intentos de censura contra artistas en el Brasil contemporáneo, pero "lo más duro de leer ha sido el asesinato de Marielle", dijo, en referencia al asesinato en marzo de 2018 de la concejal negra Marielle Franco, cuya autoría intelectual hasta ahora no ha sido establecida.

La agenda de Alyokhina, que viaja acompañada de su hijo adolescente, incluye pasos por Recife y Rio de Janeiro para presentar la versión en portugués de su libro "Días de revuelta", en el que reflexiona sobre sus ideas y su experiencia en la cárcel.

"La cultura y el arte son peligrosas en sí mismas porque lo son para las personas. Por eso los dictadores tienen tanto miedo al arte. Pero no es una razón para detenernos porque es nuestra responsabilidad actuar", afirma la activista, que se dice optimista por percibir señales de mayor resistencia en su propio país.

"Está cada vez peor en Rusia. Lo positivo es que hemos comenzado a unirnos y a protestar. Somos diferentes, tenemos visiones políticas que a veces son distintas, pero todos estamos de acuerdo en la libertad de expresión y de prensa. No se trata sólo de gente, sino de artistas famosos que arriesgan años de cárcel por protestar, pero lo están haciendo", dice.

En el palco que dividió con la artista y activista brasileña Linn da Quebrada, la cantora entonó: "Sé que en el infierno seré una personalidad emérita".

