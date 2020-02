Las Semanas de la Moda de Milán y Londres proponen a su clientela china seguir los desfiles por internet

Anuncios Lee mas

Milán (AFP)

Las Semanas de la Moda de Milán y Londres abrirán en unos días y sus organizadores, anticipando la ausencia de la vital clientela china a causa del coronavirus, han previsto que puedan asistir en directo por internet.

A quince días de la semana de la moda milanesa, la cita capital para el "Made in Italy" (18-24 febrero), la Cámara de la Moda Italiana (CNMI) anunció que en total, unos mil compradores, periodistas o estilistas chinos desertarán esta cita italiana a causa del coronavirus, aunque podrán seguir los desfiles por internet.

"Construimos un puente con China en lugar de erigir un muro, como hacen muchos, para dar una señal positiva y unitaria, contra la ignorancia y los prejuicios", declaró Carlo Capasa, el patrón de la CNMI, al presentar el dispositivo bautizado "China we are with you" (China, estamos contigo).

"Haremos todo para transmitir a los que estén lejos de los podios la emoción y el contenido de la moda", declaró Capasa al tiempo que reconoce que asistir a un show por internet y vivirlo en directo son dos cosas que no tienen nada que ver.

Además de los desfiles, la CNMI propondrá también en la web reencuentros con creadores desde las bambalinas de los desfiles.

Capasa subrayó que la semana milanesa es la primera que propone una iniciativa así pero que está "abierta a otras semanas de la moda y a otros acontecimientos".

La Semana de la Moda de Londres (14-18 de febrero) dijo que espera que el número de representantes de "medios y mayoristas chinos se vea considerablemente reducido debido a las restricciones de viaje".

"Haremos todo lo posible para que los desfiles sean vistos por la gente que no pueden viajar y exploramos otras asociaciones para aumentar su alcance", declaró en un comunicado Caroline Rush, directora del British Fashion Council (BFC), la cámara sindical de la moda, si dar más precisiones.

Contactado por la AFP, el sindicato estadounidense de la moda (CFDA) declaró no tener ninguna información sobre posibles anulaciones de los desfiles de Nueva York (del 7 al 12 de febrero) y publicó una nota en su portal para dar informaciones sobre el coronavirus.

Varias casas chinas como Mukzin o Sheguang Hu aseguraron que sus desfiles serán mantenidos en Nueva York. La fashion week otoño-invierno 2020/2021 se celebrará en París del 24 de febrero al 3 de marzo.

Milán también decidió que un creador chino, cuyo nombre se mantiene secreto, abrirá la semana de los desfiles, que se acabará el 24 de febrero.

Tres marcas chinas -entre ellas Angel Chen - anunciaron que no participarán ya que no han podido concluir sus colecciones debido a que las fábricas están cerradas.

La CMNI anunció que la epidemia de coronavirus podría suponer una caída del volumen de negocio del 1,8% en la industria italiana de la moda en los primeros seis primeros meses del 2020.

