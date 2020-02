"Puedo ayudar en el desarrollo del fútbol sala francés", dice Ricardinho a la AFP

Anuncios Lee mas

Asnières-sur-Seine (Francia) (AFP)

"Puedo ayudar al fútbol sala y a los jugadores franceses a desarrollarse, a lograr más visibilidad", declaró a la AFP el portugués Ricardinho, estrella mundial de la disciplina, que acaba de firmar un contrato de tres años con el club francés ACCS Paris 92.

La llegada del jugador de 34 años, seis veces mejor jugador del mundo de fútbol sala, ya ha tenido sus primeros efectos: aumento del público en el pabellón de Asnières-sur-Seine, incluso antes de su debut, y un acuerdo entre la federación francesa y la portuguesa para emitir los partidos en su país.

Pregunta: ¿Por qué dejar Madrid, la referencia europea del fútbol sala, para jugar en un campeonato que es todavía amateur?

Respuesta: "Fue una cuestión de necesidad. Siempre dije que un jugador no debería pasar toda su vida en el mismo club, donde la motivación puede perderse tras un tiempo. Quería devolver al fútbol sala lo que me ha dado y por eso una salida a Francia era una oportunidad única: Puedo ayudar al fútbol sala y a los jugadores franceses a desarrollarse, ganar visibilidad. Pero necesitamos la ayuda de los otros clubes y de la Federación Francesa (FFF) para ir realmente hacia el profesionalismo".

P: ¿Cómo sedujo al 'Cristiano Ronaldo del sala' un club que hace tres temporadas estaba todavía en tercera división?

R: "Entiendo estas preguntas. Tuve varias ofertas, de Rusia y de Portugal, pero antes de aceptar la oferta del ACCS me dije: '¿Por qué no?' Neymar salió del Barça para jugar en el PSG. Creyó en el proyecto parisino como yo creo en el proyecto de ACCS. Estoy convencido de que será grande: vamos a atraer más jugadores, aficionados, televisiones, patrocinadores, pondremos el nombre de ACCS en la boca de gente del mundo entero. Mañana todo el mundo verá el campeonato de Francia".

P: ¿Ha aumentado su salario para cambiar de club?

R: "No, era imposible aumentar mi salario. Hice un esfuerzo económico para venir porque la gente debe saber que el club ha hecho un esfuerzo todavía más grande (su sueldo se estima en más de 50.000 euros mensuales), no solamente para que yo firmara, sino para desarrollar todo el equipo".

P: ¿Más allá del sueldo, cuáles fueron los aspectos que le convencieron?

R: "Hay una cosa que yo amo, es ayudar. Hacer progresar al prójimo. Los dirigentes de ACCS me dijeron que tenían necesidad de que el gran público supiera que el fútbol sala existe en Francia. Si la FFF ha comenzado a apoyar a la selección, había que pasar a la velocidad superior a nivel de clubes".

P: ¿El objetivo deportivo es llevar la Liga de Campeones a París?

R: "Todos tenemos ganas de alcanzar, en primer lugar, la 'Final Four'. Eso sería un paso de gigante. Es un camino muy largo, pero nos damos tres años para alcanzar el techo de Europa".

P: ¿Piensa que ACCS puede lograr este objetivo antes que el PSG?

R: "Pienso que es muy posible. Lo sueño realmente".

P: ¿La perspectiva de vivir en París ha tenido que ver en su decisión?

R: "Pregúntale a ella (señala a su esposa, presente en la entrevista). En París están todas las marcas de moda, el arte de vivir... Es otra lengua a aprender, lo que me gusta mucho. Durante mis experiencias en el extranjero, aprendí un poco de japonés, el español... Ahora intentaré aprender un poco de francés, aunque sea un poco difícil".

P: ¿Qué piensa del potencial del fútbol sala francés, visto el número de talentos que surgen en el fútbol once?

R: "En los pocos partidos que he visto, hay realmente muchos talentos. Nelson (21 años, internacional francés) por ejemplo, es el Mbappé del fútbol sala. Lo mismo pasaba en Portugal. Teníamos excelentes jugadores de calle en el uno contra uno pero no eran utilizados. No los disfrutamos durante mucho tiempo porque lo único que contaba era el fútbol tradicional. Luego comenzamos a valorarlos, a ayudarles a que fueran mejores. Aquí el problema no es una falta de talento, sí una falta de cultura deportiva y profesional".

