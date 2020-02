"The Farewell", excluida en los Óscar, gana premio a mejor película en los Spirit Awards

Lulu Wang, directora de "The Farewell", celebra el galardón a la mejor película en los Spirit Awards, el 8 de febrero de 2020

Los Angeles (AFP)

La película chino-estadounidense "The Farewell" superó su desaire de los Óscar, de los que fue excluida, en los premios Spirit este sábado, mientras que la surcoreana "Parásito" tomó un impulso final antes de su muy esperado desafío en la gran noche de la Academia el domingo.

Los premios, que se celebran en una playa a las afueras de Los Ángeles un día antes de los Óscar, rinden honores a las películas con presupuestos más pequeños, y a menudo se presentan como un antídoto para los gustos más convencionales -y menos diversos- de la Academia.

"The Farewell", sobre una familia que se reúne para visitar a una abuela en China que no sabe que se está muriendo ganó el galardón a la mejor película, aunque no fue nominada a los Óscar.

La directora Lulu Wang dijo a AFP que "mucha gente dijo que nadie querría ver la película (porque) no es lo suficientemente china ni lo suficientemente estadounidense".

"Para la gente que solo lo ve como una historia familiar, como una historia universal, eso es realmente significativo".

Wang fue una de varias directoras que no alcanzaron la nominación a los Óscar, pero no se mostró sorprendida por eso.

"Cuando ganas un premio, te lo otorga un grupo de pares. Cuando miro la Academia, y la composición del cuerpo de votación de la Academia, no son mis pares", dijo Wang.

"Ese es el mayor problema. Si mis pares estuvieran representados en el cuerpo de votación de la Academia, votarían por películas que representen sus vidas y sus historias".

"Así es siempre. Así que no me sorprende nada de eso".

Los miembros de la Academia son 84% blancos y 68% masculinos.

En el mayor shock de los Spirit Awards, Jennifer López perdió en la categoría de mejor actriz de reparto por su papel de estriper en "Hustlers". El premio fue para Zhao Shuzhen, quien interpreta a la abuela en "The Farewell".

Zhao no pudo viajar desde China debido al brote del nuevo coronavirus que azota el país.

Mientras tanto, "Parásitos", un raro éxito surcoreano que podría convertirse en la primera película no inglesa en ganar la mejor película en los Óscar de Hollywood el domingo, ganó el premio a la mejor película internacional.

Los hermanos Josh y Benny Safdie ganaron en tanto el premio de mejor dirección por "Uncut Gems", sobre un joyero neoyorquino cuya adicción al juego le trae grandes problemas, y por la cual Adam Sandler se alzó a su vez con el galardón de mejor actor.

Y Renee Zellweger siguió cimentando su camino al Óscar al ganar como mejor actriz por "Judy".

