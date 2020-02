Zellweger, el regreso al set de rodaje coronado con un segundo Óscar

Anuncios Lee mas

Hollywood (Estados Unidos) (AFP)

Renée Zellweger ganó el domingo el Óscar a mejor actriz por interpretar el regreso a los escenarios de Judy Garland, un aclamado papel que curiosamente representa un impresionante renacimiento para su propia y amplia carrera.

La menuda rubia tejana había escalado rápidamente a la cima de Hollywood a principios de la década de 2000, ganando tres nominaciones consecutivas a los premios de la Academia, incluida una victoria por su actuación en la cinta de la Guerra Civil estadounidense "Regreso a Cold Mountain" en 2004.

Pero después de esa notable serie de éxitos su carrera entró en descenso, y Zellweger dejó de actuar en 2010.

"Me cansé del sonido de mi propia voz, era tiempo de salir y crecer un poco", explicó luego, asegurando que buscaba interacciones humanas normales y "encontrar anonimato".

"No puedes ser un buen narrador de historias si no tienes experiencias de vida, y no puedes relacionarte con la gente", siguió.

Rejuvenecida, regresó en 2016 con una serie de proyectos más pequeños. Pero su extravagante interpretación de la leyenda del mundo del espectáculo Garland en "Judy" marcó una importante vuelta a estar en forma para la actriz de 50 años.

"Señora Garland, ciertamente está entre los héroes que nos unen y nos definen y esto es sin duda para usted", dijo Zellweger en la ceremonia este domingo.

La película retrata el momento en que Garland viaja a Londres en el invierno de 1968 para realizar una residencia de conciertos de cinco semanas en el club nocturno The Talk of the Town. Las entradas se agotaron para cada función.

- Papeles arriesgados -

Aunque Garland tenía solo 46 años, ya tenía tres décadas siendo una estrella de cine gracias a "El Mago de Oz".

Su estilo de vida Hollywood y cuatro matrimonios fallidos le habían pasado factura, como quedó de manifiesto en la gran actuación de Zellweger.

Pero "Judy" muestra cómo Garland se lanza a hacer estas actuaciones en vivo, pese a su propia salud en decadencia.

La carrera de Zellweger ha estado definida por una serie de papeles arriesgados que a veces hasta ella dudaba que pudiera interpretar.

En 2001, engordó 10 kilos y adoptó un convincente acento británico para el papel de una torpe pero adorable soltera en el gran éxito "El diario de Bridget Jones".

La actuación sorprendió a aquellos que dudaban de que pudiera hacer el acento o interpretar a la muy poco elegante Jones. El papel lo volvió a hacer en dos secuelas.

Tuvo además que aprender a cantar y bailar para hacer de cantante de club nocturno Roxie Hart en "Chicago" en 2002.

"Me gusta hacer cosas que no creo que pueda hacer", dijo la actriz en ese momento. "Si no, ¿qué sentido tiene?".

- Orígenes -

En "Cold Mountain", que le valió el Óscar a mejor actriz de reparto, interpretó con maestría el papel de una joven campesina, desdeñada y rolliza, que enseña a una chica acomodada interpretada por Nicole Kidman a sobrevivir durante el compás de espera de la Guerra.

Zellweger, nacida en 1969 de padres de origen noruego y suizo en una zona rural de Texas, comenzó en el cine con papeles pequeños en filmes independientes de bajo presupuesto.

Después de llegar a Hollywood, tomó una serie de papeles menores, antes de ser contratada para la película "La dura realidad" de Ben Stiller en 1993.

Pero el público se fijó en ella por primera vez en 1996 cuando interpretó a una madre soltera que domesticó a un descarado agente deportivo, interpretado por la superestrella Tom Cruise, en "Jerry Maguire" y cinco años después alcanzó la fama con "Bridget Jones".

© 2020 AFP