El Rayo denuncia un "intento de presunta extorsión" en el caso Advíncula

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

El Rayo Vallecano negó este martes las supuestas irregularidades en sus pagos al internacional peruano Luis Advíncula y afirmó que las acusaciones publicadas el lunes por la prensa llegan tras "un intento de presunta extorsión".

"El Rayo Vallecano rechaza rotundamente la denuncia que ayer la prensa difundió presentada por Arancha Mérida diciendo actuar en nombre del jugador Luis Advíncula", afirmó el club, que juega en la 2ª división, en un comunicado oficial.

El equipo madrileño "paga todas las retribuciones a todos sus jugadores en España mediante transferencia bancaria y liquidando correcta y puntualmente los impuestos", añade el comunicado, tras la publicación el lunes de supuestas irregularidades en los pagos a Advíncula, también desmentidas por el jugador.

La radio Cadena Ser afirmó que "el entorno" de Advíncula había denunciado que el Rayo pagaba una "parte de las retribuciones del internacional peruano en Panamá a través del intermediario que propició el fichaje del jugador, Ronald Baroni".

La Liga española aseguró, tras la noticia, que el 26 de enero había recibido una comunicación "por parte de la agente del futbolista" y que se estaba investigando el caso.

Advíncula salió rápidamente al paso de estas acusaciones afirmando que "no hay ninguna irregularidad en los pagos que me ha hecho Rayo Vallecano, ni en su tributación a la agencia española de la administración tributaria".

En un mensaje en las redes sociales, Advíncula añadió que "Arancha Mérida no es, ni ha sido mi representante y no he autorizado a nadie a denunciar al Rayo en mi nombre", precisando que él tampoco había denunciado al club madrileño.

Según el Rayo Vallecano, la denuncia "trae causa en un intento de presunta extorsión sufrida por el Rayo Vallecano documentada notarialmente".

Este supuesto intento de extorsión habría ocurrido "al no haber aceptado peticiones ilegítimas de dicha señora, acerca de la desvinculación del jugador, que han sido realizadas sin el consentimiento de este", añade el club madrileño, que se reserva la posibilidad de acudir a los tribunales.

Luis Advíncula llegó al Rayo Vallecano en julio de 2018 cedido con opción de compra por el Tigres mexicano, tras jugar el Mundial de Rusia.

El equipo madrileño lo ficho un año después por 3 millones de euros. El lateral ha disputado 50 partidos, en los que ha marcado un gol y ha dado cuatro asistencias.

© 2020 AFP