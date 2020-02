Portugués Sousa, finalista del ATP de Buenos Aires por lesión del argentino Schwartzman

Anuncios Lee mas

Buenos Aires (AFP)

El portugués Pedro Sousa avanzó directamente a la final del ATP de Buenos Aires al anunciarse la baja de su rival en las semifinales, el argentino Diego Schwartzman, máximo favorito del torneo, por una lesión muscular que le impide presentarse.

Sousa, 145 del ranking mundial y que había entrado en el cuadro principal como perdedor afortunado tras la salida del chileno Cristian Garín, disputará el domingo la primera final de su carrera en el nivel ATP ante el ganador de la restante semifinal, entre el argentino Juan Ignacio Londero y el noruego Casper Ruud.

El portugués, de 31 años, se convertirá también en el tercer tenista de su país en la historia en alcanzar una final de un torneo ATP, después de sus compatriotas Joao Sousa y Frederico Gil.

Schwartzman sufrió la noche del viernes un desgarro en el isquiotibial izquierdo durante el encuentro que le ganó en tres sets al uruguayo Pablo Cuevas y que se extendió durante 3 horas y 41 minutos, el más largo en la historia del certamen que se disputa en la capital argentina.

En rueda de prensa, Schwartzman explicó que "la resonancia confirmó el desgarro, que es algo más chico de lo que parecía ayer, pero que no me permite jugar. Los médicos me dijeron que no juegue, porque se me iba a abrir todo el aductor, y que la recuperación me llevará entre dos o tres semanas".

Schwartzman, que se lesionó por primera vez en su carrera, destacó también que "por más pequeño que sea el desgarro, tengo que hacer reposo, por eso no voy a poder jugar los torneos de Rio de Janeiro y Santiago de Chile", en los que tenía prevista su participación en las próximas semanas.

El argentino, decimocuarto del ranking de la AFP, tampoco acudirá a la serie de Copa Davis que Argentina disputará contra Colombia en la primera semana de marzo en Bogotá.

En cambio, se prevé que Schwartzman sí podría reaparecer en el Masters 1000 de Indian Wells, que comenzará el 12 de marzo y en el que partirá como uno de los preclasificados.

