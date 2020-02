Un actor español defiende la libertad de expresión tras su juicio por blasfemia

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

Un actor español defendió este lunes su libertad de expresión tras ser juzgado en Madrid por blasfemia por unos comentarios ofensivos hacia Dios y la Virgen María que generaron gran atención en España.

El caso se remonta a julio de 2017 cuando el actor Willy Toledo publicó un mensaje en Facebook donde, en solidaridad con tres mujeres enjuiciadas por blasfemia, se cagó "en Dios" y "en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María".

"Yo soy ateo y me cago en Dios todos los días. Cada vez que se me cae un plato en el dedo gordo del pie y me hace daño, como hacemos la mayoría de ciudadanos de este país", afirmó Toledo al salir del juicio en un tribunal de Madrid.

"Y voy a seguir diciendo todo lo que me salga de las orejas decir", insistió el actor de 49 años, conocido por sus papeles televisivos y cinematográficas en España pero también protagonista de numerosas controversias, algunas relacionadas por su defensa de los regímenes de Cuba y Venezuela.

Su comentario en Facebook sobre Dios y la Virgen María molestó a la Asociación Española de Abogados Cristianos, que lo denunció por ofensa a los sentimientos religiosos, un delito castigado con una multa.

Mientras entraba en el tribunal, Toledo, cuya defensa pide la absolución basándose en la libertad de expresión, aseguró que "no pretendía ofender, sino criticar".

En un tuit, la asociación denunciante argumentó que buscan "respeto hacia las creencias y símbolos religiosos".

El juicio quedó visto para sentencia este mismo lunes aunque no está claro cuando el tribunal dará su veredicto.

El caso despertó interés en el país, con el oscarizado actor Javier Bardem alertando de que España corría el riesgo de volver a la era represiva de la dictadura y el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, asegurando que el juicio era "un sinsentido".

"Es indignante que haya corruptos que se van de rositas y que a la vez haya gente que pueda acabar en la cárcel por cagarse en Dios", tuiteó el líder de la izquierda radical Podemos, en coalición de gobierno con el socialista Pedro Sánchez.

Este es el último de una serie de casos de artistas o internautas enjuiciados por sus opiniones, lo que ha generado debate sobre el alcance de la libertad de expresión en España y ha sido criticado por Amnistía Internacional.

