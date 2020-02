Brasil y Argentina pisan fuerte en una Berlinale comprometida con la diversidad

Anuncios Lee mas

Berlín (AFP)

La Berlinale inaugura este jueves su 70ª edición con una nutrida selección en la que Brasil y Argentina competirán con los últimos filmes de veteranos como Abel Ferrara y con "The roads not taken", protagonizado por Javier Bardem y Elle Fanning.

"Todos os mortos", de los brasileños Marco Dutra y Caetano Gotardo sobre la esclavitud, y "El prófugo", película de la argentina Natalia Meta definida como un "thriller psico-sexual", están en liza por el Oso de Oro que otorgará el 29 de febrero el jurado presidido por Jeremy Irons e integrado entre otros por el brasileño Kleber Mendonça Filho ("Bacurau").

En total, 18 películas aspiran al máximo galardón de este festival, baluarte del cine social. Abel Ferrara presentará "Siberia", con Willem Dafoe y coproducida por México, mientras que Bardem y Fanning participan junto a Salma Hayek en "The roads not taken", de la británica Sally Potter, la historia de un discapacitado mental en Nueva York preso de sus viajes alucinatorios.

La estadounidense Kelly Reichardt, figura del cine independiente, competirá con "First Cow", y el iraní Mohamad Rasoulof, cuyo gobierno le impide salir del país, lo hará con "There is no evil".

Los tintes sombríos predominan en esta competición. "Quizás porque los filmes que seleccionamos tienden a mirar el presente sin ilusión; no para suscitar miedo, sino porque quieren abrirnos los ojos", explicó Carlo Chatrian, nuevo director del festival junto a Mariette Rissenbeek.

- Oso de Honor a Helen Mirren -

La actriz Helen Mirren recibirá el Oso de Honor y otras dos célebres mujeres cobrarán protagonismo: la intérprete Cate Blanchett, que presentará su miniserie "Stateless" sobre la migración, y Hillary Clinton, esperada en el festival para presentar el documental "Hillary".

Los nuevos directores, que tomaron el relevo de Dieter Kosslick tras 18 años en el cargo, prometieron reflejar la diversidad no solo en la selección de sus películas -tradicionalmente más enfocadas en las minorías que otros certámenes- , sino también entre sus autores.

De los 18 filmes en competición, seis están dirigidos o codirigidos por mujeres, una cifra menor al récord del año pasado (45%), pero más elevada que en Cannes y sobre todo Venecia, cuya edición de 2019 solo eligió a dos directoras de un total de 21 filmes.

"Seis películas no es la paridad, pero es el buen camino para alcanzarla", estimó Chatrian.

La Berlinale creó este año la nueva sección en competición "Encounters", para dar cabida a las obras más atrevidas de cineastas "innovadores". En ella se encuentran "Los conductos", ópera prima del colombiano Camilo Restrepo, e "Isabella", la nueva entrega del argentino Matías Piñeiro, sobre las protagonistas femeninas de la obra de Shakespeare.

- Mujeres argentinas -

Además de Natalia Meta, la argentina Agustina Comedi aspira al Oso de Oro al mejor cortometraje con "Playback. Ensayo de una despedida", mientras que su compatriota Clarisa Navas abrirá la sección paralela "Panorama" con "Las mil y una". Ambas cintas se centran en la diversidad sexual.

Brasil cuenta con una fuerte presencia en "Panorama", con cuatro cintas, incluido el documental "Nardjes", del director Karim Aïnouz, premiado el año pasado en Cannes por su melodrama "La vida invisible de Eurídice Gusmao". También destaca "O reflexo do lago", sobre los pueblos amazónicos que viven junto a las mayores instalaciones hidroeléctricas del mundo.

La Berlinale presentará paralelamente "El tango del viudo y su espejo deformante", una película que el cineasta chileno Raúl Ruiz, fallecido en 2011, empezó en 1967 y que dejó sin terminar por falta de fondos.

Su excompañera Valeria Sarmiento encontró los rollos de la película en 2017 y, junto con un equipo de directores, decidió concluirla, una tarea que les llevó casi tres años.

