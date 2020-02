Neil Young dice que Trump es una "deshonra", se declara a favor de Sanders

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

El veterano rockero canadiense Neil Young calificó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una "deshonra" para el país, y declaró su apoyo al precandidato demócrata Bernie Sanders de cara a las próximas elecciones de noviembre.

En una carta abierta publicada en su sitio web con fecha del martes, Young, quien reside en Estados Unidos, escribió que la "inconsciente destrucción de nuestros recursos naturales compartidos, nuestro ambiente y nuestras relaciones con amigos alrededor del mundo" por parte del presidente "es imperdonable".

"No culpo a las personas que votaron por ti. Apoyo su derecho a expresarse, aunque se les ha mentido, y en muchos casos creyeron las mentiras, son verdaderos estadounidenses. Tengo su apoyo", agregó.

El prolífico músico de 74 años, nacido en Canadá pero radicado en el estado de California (oeste) hace décadas, se convirtió recientemente en ciudadano estadounidense este año, pero mantiene su nacionalidad canadiense.

En su carta, el autor de canciones como "Harvest Moon" y "Helpless" alabó a Sanders, quien lidera actualmente la carrera por la nominación presidencial demócrata.

Young dijo del veterano senador progresista: tiene "las respuestas que me gustan".

"Está apuntando directamente a preservar el futuro de nuestros hijos. No goza de popularidad con el establishment demócrata porque, a diferencia de todos los otros candidatos, no está intentando complacer a las industrias que están acelerando del Desastre Climático de la Tierra, el fin del mundo tal como lo conocemos. Él está realmente peleando por los Estados Unidos de América", escribió Young.

"Sus iniciales son BS. No sus políticas", escribió, en alusión a la coincidencia entre las iniciales de Sanders y la abreviatura en inglés 'bs' de la expresión vulgar 'bullshit' (mierda, necedad).

Además, Young expresó su descontento con la utilización que Trump hace de su éxito musical "Rockin' in the Free World" en sus actos políticos de cara a la reelección, algo que le ha solicitado deje de hacer admitiendo que en realidad no puede prohibirle.

"Cada vez que 'Rockin' in the Free World' o una de mis canciones suene en uno de tus actos, espero que escuches mi voz", expresó. "Recuerda que es la voz de un ciudadano de Estados Unidos que paga sus impuestos y que no te apoya", subrayó.

Trump ha declarado en entrevistas que es fanático de Young. En 2008, en diálogo con la revista Rolling Stone, el magnate inmobiliario dijo que Young "tiene algo muy especial".

"He escuchado su música durante años", dijo Trump en aquel entonces, y agregó que Young tocó para él durante años en sus casinos y que sus presentaciones lograba cautivar al público.

Además, Trump dijo que él y el músico se habían encontrado en algunas ocasiones y que es "un tipo extraordinario".

Cuando le preguntaron si tenía alguna obra favorita de Young, la respuesta fue vaga: "De cierto modo todo es favorito", dijo.

Young, un activista por el medioambiente de larga data, presentó en octubre de 2019 su álbum de estudio más reciente junto a su banda Crazy Horse. El disco, titulado "Colorado", tiene como eje temático el clima, al igual que otro álbum suyo, "The Monsanto Years" (2015), en el que ataca al gigante de la industria agrícola por la manipulación genética de semillas.

© 2020 AFP