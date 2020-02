Los protagonistas de la 70ª edición de la Berlinale

Anuncios Lee mas

Berlín (AFP)

La 70ª edición de la Berlinale presentará un nutrido programa para todos los gustos: desde el último filme de Pixar hasta una miniserie documental sobre Hillary Clinton, pasando por cintas de cineastas disidentes.

Estos son algunos de los protagonistas del Festival Inernacional de Cine de Berlín, uno de los más importantes de Europa, cuyo palmarés será anunciado el 29 de febrero.

- Pixar, después del Óscar -

Con un nuevo Óscar bajo el brazo por la cuarta entrega de "Toy Story", los estudios Pixar (Disney) presentarán fuera de competición "Onward", una historia original de dos hermanos que se embarcan en una aventura para que su padre, al que apenas conocieron, pueda regresar durante 24 horas.

En un mundo en el que la tecnología tomó el control de la sociedad, los jóvenes Ian y Barley tratarán de hacer revivir la magia.

Las voces serán reconocibles sobre todo para los fans de Marvel, puesto que entre ellas destacan las de Tom Holland ("Spider Man") y Chris Pratt ("Guardianes de la Galaxia").

- Hillary Clinton, pasado y presente -

La demócrata Hillary Clinton presentará una miniserie documental de cuatro capítulos que recorre su vida y su carrera profesional. "Hillary", dirigida por Nanette Burstein para la platoforma Hulu, se concibió inicialmente como un documental sobre la campaña electoral de 2016, en la que la excandidata presidencial perdió contra Donald Trump.

En un año crucial en Estados Unidos con las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, Clinton marcará la nota más política de la Berlinale.

- El peso de Brasil -

El peso de Brasil será significativo este año, con un cineasta, Kleber Mendonça Filho ("Bacurau"), en el jurado, una película en liza por el Oso de Oro, "Todos os mortos", y un buen puñado de filmes en sus múltiples secciones.

El cordirector del festival Carlo Chatrian explicó que la masiva presencia brasileña puede deberse al hecho de que "los cineastas tienen miedo a un recorte de las subvenciones", por lo que "muchos de ellos se apresuraron a finalizar sus filmes" este año. Aunque prolífico, el cine brasileño está sufriendo la pérdida de los apoyos públicos tras la llegada al poder en 2019 del ultraderechista Jair Bolsonaro.

- Bardem, Fanning y Hayek, juntos -

La película "The roads not taken", dirigida por la británica Sally Potter, cuenta con un reparto de alto nivel. Javier Bardem, Elle Fanning y Salma Hayek protagonizan esta cinta que sigue durante 24 horas a Leo (Bardem), un discapacitado mental residente en Nueva York. Su vida se caracteriza por viajes alucinatorios que le hacen vivir vidas paralelas, mientas su hija Molly (Fanning) se ocupa de él con cariño y devoción.

El último trabajo de la cineasta, autora en particular de películas feministas ("Orlando", "The gold diggers"), compite por el Oso de Oro.

- Disidentes -

La Berlinale, un festival de fuerte carácter social y político, presentará también en competición oficial "There is no evil", del iraní Mohamad Rasoulof, a quien el gobierno le impide actualmente salir del país tras su película "Lerd", que denunciaba la corrupción en Irán y que fue premiada en Cannes en 2017.

Fuera de competición, se proyectará "Numbers", del ucraniano Oleg Sentsov, detenido en 2014 por haber protestado contra la anexión rusa de Crimea y encarcelado durante cinco años en un campo de Rusia.

© 2020 AFP