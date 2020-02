Legisladores de California indignados tras recibir condones en San Valentín

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

Varios legisladores conservadores del estado de California (oeste de EEUU) se mostraron indignados por los preservativos que una organización de derechos reproductivos envió a sus despachos como regalo del Día de San Valentín.

El envoltorio de los condones de Planned Parenthood, una red nacional de clínicas de derechos reproductivos, venían con el mensaje: "No nos jodas, pero tampoco folles sin nosotros" ('Don’t f*ck with us. Don't f*ck without us.').

"Volviendo a mi oficina tras el fin de semana encontré una 'bolsa de San Valentín' de Planned Parenthood entregada en nuestra oficina", dijo el senador estatal republicano Mike Morrell en un comunicado enviado a la AFP, en el cual consideró que el mensaje no sólo era vulgar sino de tono amenazador.

"Es una amenaza y una táctica de mano dura, algo que no aprecio, particularmente cuando parece que también estaba dirigido a nuestro personal", añadió Morrell. "Comunicar un mensaje tan abiertamente crudo y sexual es inapropiado en cualquier lugar de trabajo, incluido aquí en el Capitolio", justificó.

La legisladora Melissa Melendez, también republicana, publicó en las redes sociales su reacción al regalo que recibió: "Mantén la clase PP [Planned Parenthood], mantén la clase".

De su lado, la senadora republicana del legislativo californiano Shannon Grove también expresó su disgusto, escribiendo en su cuenta de Twitter: "¿Así se dirigen a los miembros de la legislatura del Estado? Menos mal que evité que un grupo de niños agarrara esta bolsa de caramelos en mi oficina", señaló.

Planned Parenthood, que entre los servicios de salud que provee en todo el país se incluyen los abortos, no pudo ser contactada inmediatamente para obtener comentarios.

