Berlín (AFP)

Raúl Ruiz habría "filmado" la revuelta social en Chile, afirma su viuda Valeria Sarmiento, tras presentar en la Berlinale un filme póstumo de este gran cineasta y militante socialista, cuya singular obra atrae ahora a los jóvenes en pie de guerra.

Sarmiento, quien fuera su esposa durante 42 años y montadora de la mitad de sus 120 películas, presentó el viernes en la sección experimental "Fórum" del festival de cine de Berlín "El tango del viudo y su espejo deformante", en una sesión para la que se agotaron las entradas muchas horas antes del estreno.

La película es el "primer intento" de hacer cine que el emblemático director acometió hace más de medio siglo filmando la historia de un hombre angustiado por la presencia cotidiana de su mujer muerta.

Sarmiento, también cineasta, dedicó tres años a finalizarla, después de haber recuperado una primera obra póstuma, "La telenovela errante", estrenada en el Festival de Locarno en 2017.

Pregunta: ¿Recuperar el trabajo de su esposo, fallecido en 2011, es una manera de hacer perdurar su legado y de mantenerlo presente?

Respuesta: Sí, aunque no me abandona, ¡me la paso soñando con él! Pero sobre todo sigue teniendo muchos admiradores en todo el mundo y muy fanáticos. Esta película además era interesante rescatarla porque se ve la fascinación que tenía por el surrealismo y el mundo fantástico, que luego marcó su filmografía.

P: ¿Cómo recuperó el material para montar la película?

R: En una azotea del cine Normandía en Santiago. Sabíamos que había filmado algo antes de su primera película más formal "Tres tristes tigres" y decidimos investigar. Encontramos seis rollos enumerados del 2 al 7, faltaba el 1. La cinta era muda, así que contamos con tres mujeres sordas para que nos ayudaran a saber lo que se decía leyendo los labios. A partir de ahí escribimos el guión.

P: ¿Trató de ponerse en su lugar para acabarla?

R: No, es imposible ponerme en su lugar. Pero lo hicimos en el espíritu de Raúl. Él no había tenido plata para terminarla y teníamos muy poco material, pero hicimos lo que siempre quiso hacer, una película completamente al revés (la segunda parte de la película es la primera en marcha atrás, ndlr).

P: ¿Cómo trabajaba con Raúl Ruiz?

R: Siempre en el montaje. Yo trataba de escaparme y le decía que quería hacer mis cosas, pero para él era mucho más fácil trabajar conmigo, en el sentido de que en la mañana tomaba el desayuno y me decía 'Quiero hacer esto y lo otro' y se iba a pasear y a almorzar por ahí. Al final del día volvía a la sala de montaje y decía 'Esto sí y esto no'. ¡Era recómodo para él!

P: Su esposo decía que pese a los premios, sus películas no se veían en Chile. ¿Sigue siendo así?

R: Su cine no es formateado, por lo tanto es más difícil de distribución. Pero ahora con internet todo el mundo se pasa las películas y Raúl tiene seguidores jóvenes. Él ya lo decía: '¡Mis nietos me siguen!'. Nuestra generación fue la exiliada y luego hubo una que se adaptó al capitalismo y son los nietos los que se están revelando.

P: ¿Cómo cree que habría vivido la revuelta social en Chile?

R: Hubiese tenido muchas cosas que decir, habría estado filmando todo lo que pasa, seguro. Lo que le habría preocupado es que este proceso social no tiene todavía una fuerza política, no sabemos adónde va.

P: ¿Cree que hay un renacer del cine chileno con directores como Pablo Larraín y Sebastián Lelio?

R: El problema del nuevo cine chileno es que todos quieren llegar a Hollywood. Raúl fue una vez a Hollywood y no le gustó para nada, lo pasó pésimo porque no improvisaban. Había tantos camiones que decía '¡Esto parece una huelga de camioneros!'. Ahí no se sentía libre.

P: ¿Todavía quedan películas por desentrañar?

R: Sí, la próxima será "El realismo socialista como una de las bellas artes", una crítica muy lúcida de la época de Unidad Popular. Luego un inglés está tratando de terminar una película en Taiwán que también dejó y seguramente logremos terminar otra que se halla en Italia. Hay Raúl Ruiz para rato.

