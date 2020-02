Duplantis gana el 'All Stars' de Clermont pero sin nuevo récord del mundo

El sueco Armand Duplantis compite en la final de salto con garrocha del 'All Stars' de Clermont, el 23 de febrero de 2020 en Clermont-Ferrand

Anuncios Lee mas

Clermont-Ferrand (Francia) (AFP)

El prodigio sueco de la garrocha Armand Duplantis se impuso en el concurso disputado este domingo en Clermont-Ferrand (centro de Francia) con un salto de 6,01 m, pero no consiguió superar su récord del mundo, logrado hace una semana (6,18 m).

No hubo nueva plusmarca mundial para Duplantis, pero la buena noticia para los aficionados al atletismo, de cara a los Juegos de Tokio, fue la buena actuación del francés Renaud Lavillenie, al que el sueco arrebató el récord el 8 de febrero en Torun (Polonia) con un salto de 6,17 m, que mejoró en un centímetro una semana más tarde.

"Hacía dos años que no saltaba tan alto", declaró Lavillenie tras un concurso organizado por él mismo, y que acabó segundo con un salto, al primer intento, de 5,94 m, una altura que el galo no superaba desde el Europeo de Berlín en 2018.

"Estoy muy satisfecho", declaró al acabar la competición. "Sabía que 5,94 m sería lo máximo; hacía dos años que no saltaba tan alto y sé que, con un listón a esa altura, en el mes de agosto, la medalla olímpica no estará lejos", añadió el francés.

Tras superar los 5,94 m, Lavillenie fracasó en sus tres intentos de superar 6,01 m, una altura que Duplantis superó con gran facilidad, volviendo a demostrar que será el gran candidato al título olímpico en Tokio.

El atleta sueco trató después de superar su récord del mundo establecido el Glasgow el 15 de febrero, colocando el listón un centímetro más alto (6,19 m), pero en esta ocasión el joven de 20 años no logró su objetivo.

"¡Haced ruido!", reclamó la nueva estrella del atletismo a los 5.000 espectadores antes de lanzarse a por el récord. En sus dos primeros intentos, utilizó una pértiga más dura que la usada al batir la plusmarca mundial, que sí retomó para el tercer intento, también fallido pese a los consejos de Lavillenie.

- Cierre a la temporada en sala -

"Me ha aclarado algunos detalles", declaró el sueco nacido en Estados Unidos, al que le une una gran relación con Lavillenie, trece años mayor.

"He dado algunos consejos a 'Mondo', pero de lo que tenía miedo realmente es que me batiese por 30 cm; al final sólo han sido 7 cm y francamente me hace sentir bien", dijo por su parte el explusmarquista mundial (6,16 m en 2014).

Para Duplantis "la temporada invernal ha acabado". "No podía acabar de mejor manera. Este invierno he logrado mejorar un poco en todo", explicó.

Con seis pertiguistas superando los 5,80 m, este concurso organizado por Lavillenie y considerado una especie de 'All Stars' de la disciplina, confirmó las expectativas. "Sólo tiene cinco años, pero actualmente es el mejor del mundo para el salto con garrocha", se felicitó Lavillenie.

El estadounidense Sam Kendricks, doble campeón del mundo y bronce olímpico en Rio-2016, acabó tercero con un salto de 5,87 m.

En categoría femenina, la estadounidense Sandi Morris ganó la prueba tras superar el listón situado en 4,80 m, pero la subcampeona olímpica y mundial (al aire libre) no pudo franquear la barra ubicada a 4,93 m de altura.

© 2020 AFP