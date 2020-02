Iglesia salvadoreña, preocupada por falta de una ley sobre crímenes de guerra

Anuncios Lee mas

San Salvador (AFP)

La Iglesia católica de El Salvador se declaró preocupada este domingo porque el Congreso no ha aprobado una ley de reconciliación que garantice justicia a víctimas de violaciones de derechos humanos en la guerra civil (1980-1992).

"En verdad estamos muy preocupados y es el sentir del pueblo, porque no vemos voluntad de la Asamblea Legislativa por cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional cuando derogó la ley de amnistía y mandó que se promulgara la ley de reconciliación", señaló en una rueda de prensa el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.

En 2016, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional una ley de amnistía de 1993 que impedía investigar y juzgar a responsables de crímenes cometidos durante el conflicto interno.

El tribunal ordenó al Congreso elaborar una ley de reconciliación que diera justicia y reparación a las víctimas de abusos durante el conflicto interno.

Desde entonces, la Sala de la CSJ ha otorgado al Congreso tres prórrogas para la aprobación de la normativa, la última de las cuales vence este 28 de febrero.

"No nos explicamos por qué, por qué esta resistencia. Tengo entendido que las sentencias de la Sala de lo Constitucional son inapelables, deben cumplirse y no se hizo (...), y no vemos que estén trabajando sobre el tema", sostuvo el arzobispo de San Salvador tras oficiar la misa dominical en la catedral capitalina.

En días recientes otras organizaciones sociales salvadoreñas también reclamaron a los legisladores que avanzasen en la aprobación de la ley.

La guerra civil salvadoreña, que concluyó el 16 de enero de 1992 con la firma de acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dejó más de 75.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos.

