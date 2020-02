Los problemas en el hombro lastran a Márquez antes del inicio de temporada

Anuncios Lee mas

Doha (AFP)

El vigente campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez, reconoció este sábado que su problema en el hombro está lastrando sus actuaciones en la pretemporada.

El piloto catalán de Honda, seis veces campeón del mundo en la categoría reina, sólo pudo marcar el sexto mejor tiempo en la pista de Losail, en Catar, 361 milésimas más lento que su compatriota de Suzuka Alex Rins.

Márquez se sometió a una operación en su hombro derecho el pasado mes de noviembre, después de una caída en unos ensayos en Jerez, una zona en la que sufría problemas desde el Gran Premio de Malasia del año pasado.

"Hoy empezamos bien, pero estoy luchando un poco más con mi hombro que en Malasia (sede de las pruebas precedentes de pretemporada)", afirmó Márquez.

"En las curvas largas, especialmente en las curvas largas a la derecha, siento mi hombro", añadió.

Catar albergará el primer Gran Premio de la temporada, el 8 de marzo.

Tampoco fue un día para recordar para su hermano menor, Álex, ascendido a MotoGP esta temporada y que apenas pudo ser 21º de 22 pilotos.

"Me sentí un poco enfermo", declaró el campeón del mundo de 2019 en Moto2. "No es nada serio pero no estoy a tope de fuerzas y en MotoGP hay que estar al máximo", añadió.

Los tres mejores tiempos los marcaron pilotos españoles; Rins, Joan Mir, y Maverick Viñales.

