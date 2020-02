Nadal buscará su tercera corona y desquite ante Kyrgios en Abierto de Acapulco

Anuncios Lee mas

Acapulco (México) (AFP)

El español Rafael Nadal, número 2 del ranking mundial, será la gran figura del Abierto Mexicano de tenis que se disputará en el balneario de Acapulco entre el 24 y el 29 de febrero.

Luego de caer eliminado en los cuartos de final del Abierto de Australia ante el austriaco Dominic Thiem, Nadal volvió a Acapulco para buscar su tercera corona y sumarlas a las que consiguió en 2005 y 2013.

El manacorí llegó a territorio mexicano el jueves y se le vio sonriente en compañía de su entrenador Carlos Moyá.

En esta nueva edición del Abierto mexicano, 'La Fiera' de Manacor podría tomar revancha de la derrota que sufrió en la segunda ronda 2019, cuando como cabeza de serie se topó con el australiano Nick Kyrgios quien terminó por llevarse el título.

Entre Nadal y Kyrgios hubo una historia posterior al partido. El español criticó al australiano por "faltarle al respeto al público, al rival y a él mismo también" por los reclamos y provocaciones que expresó a lo largo de su enfrentamiento.

"Rafa no me conoce y no voy a escuchar lo que me diga", respondió Nick. "Él es muy lento a la hora de sacar y la regla dice que tienes que darte prisa".

El sorteo de los partidos de la primera ronda se realizó el sábado y arrojó al también español Pablo Andújar (59/ATP) como rival de Nadal.

Por sus respectivas ubicaciones en el cuadro, Nadal, máximo favorito, y Kyrgios, sexto cabeza de serie y campeón defensor, podrían enfrentarse hasta la final.

Además de Nadal, el torneo tendrá otro jugador del top ten, se trata del alemán Alexander Zverev, séptimo del ranking, quien ha quedado cerca de ganar el título en Acapulco. En 2018 cayó en las semifinales ante el argentino Juan Martín del Potro y en 2019 perdió la final contra Kyrgios.

- Venus la cara visible -

En el elenco femenino no hay jugadoras que actualmente estén instaladas en el top ten de la WTA. La mejor sembrada del escalafón internacional es la estadounidense Sloane Stphens, ubicada en la posición 34.

Stephens, ganadora en Acapulco en 2016, tratará de quitarle la corona a la campeona defensora, la china Yafan Wang (57/WTA).

Por su lado, ya con 39 años de edad y lejos de sus mejores épocas como tenista, la estadounidense Venus Williams (66/WTA) será otra de las figuras a seguir del Abierto mexicano, torneo que ganó dos veces consecutivas en las ediciones 2009 y 2010.

La norteamericana llegó el viernes a México donde cumplirá un doble compromiso pues luego de jugar en Acapulco participará en el Abierto de Monterrey.

El Abierto de Acapulco es categoría Open 500 para la ATP e Internacional para la WTA. Su bolsa de premios a repartir es de 1,7 millones de dólares entre los hombres y 250.000 para las mujeres. El torneo se celebrará en las pistas duras del complejo Mextenis.

-Partidos de primera ronda hombres

Rafael Nadal (ESP/N.1)-Pablo Andujar (ESP)

Alex de Miñaur (AUS)-Miomir Kecmanovic (SRB)

Reily Opelka (USA)-Soonwoo Kwon (KOR)

Steve Johnson (USA)- Dusan Lajovic (SRB/N.8)

Stan Wawrinka (SWI/N.3)-Frances Tiafoe (USA)

Radu Albot (MDA)-Pedro Martínez (ESP)

Cameron Norrie (GBE)-Adrian Mannarino (FRA)

Qualy-Grigor Dimitrov (BUL/N.7)

Nick Kyrgios (AUS/N.6)-Ugo Humbert (FRA)

Taylor Fritz (USA)-John Millaman (AUS)

Kyle Edmund (GBR)-Feliciano López (ESP)

Qualy- Felix Auger-Aliassime (CAN/N.4)

John Isner (USA/N.5)-Mischa Zverev (GER)

Qualy-Gerardo López (MEX)

Jordan Thompson (AUS)-Alexander Zverev (GER/N.2)

-Partidos de primera ronda mujeres

Sloane Stephens (USA/N.1)-Renata Zarazúa (MEX)

Shelby Rogers (USA)-Katie Volynets (USA)

Tamara Zidansek (SLO)-Anna Kalinskaya (RUS)

Qualy- Venus Williams (USA/N.5)

Marie Bouzkova (CZE/N.3)-Tatjana Maria (GER)

Anastasia Potapova (RUS)-Anna Schmiedlova (SVK)

Qualy-Nina Stojanovic (SRB)

Arantxa Rus (NED)-Nao Hibino (JPN/N.8)

Heather Watson (GBR/N.7)-Coco Vandeweghe (USA) Kateryna Bondarenko (UKR)-Danka Kovinic (MNE)

Qualy-Qualy

Christina McHale (USA)-Lauren Davis (USA/N.4)

Lin Zhu (CHN/N.6)-Katarina Zavatska (UKR)

Katie Boulter (GBR)-Jasmine Paolini (ITA)

Qualy-Sara Sorribes (ESP)

Qualy-Yafan Wang (CHN/N.2)

