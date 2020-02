Trump, Tyson, Lebron... las reacciones al triunfo de Fury contra Wilder

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

El esperado segundo combate entre Tyson Fury y Deontay Wilder de la noche del sábado desató un gran número de comentarios de grandes figuras del boxeo y otros deportes, como Mike Tyson y Lebron James, y de personalidades como el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Fue una gran pelea", dijo el mandatario a periodistas en Washington. "Quizás tengamos que traer a los dos a la Casa Blanca".

Otras celebridades usaron Twitter para expresar sus comentarios sobre el combate, en el que el británico Fury se impuso con claridad a Wilder para arrebatarle el cinturón de pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La pelea era una de las más esperadas de los últimos años y debía resolver el dramático empate con el que concluyó su primer enfrentamiento catorce meses atrás. Pero la igualdad de aquel combate entre peleadores invictos desapareció en cuanto sonó la primera campana en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Fury rompió los pronósticos avasallando al estadounidense y llevándole al suelo varias veces en el tercer y quinto asalto antes de que, en el séptimo, desde su esquina se lanzara la toalla y se decretara el nocaut técnico, lo que provocó breves quejas de un Wilder que se tambaleaba sangrando visiblemente de su oreja izquierda y boca.

"¡¡Su esquina le hizo un FAVOR, la verdad!! No hay duda. ¡Estaba perdiendo el equilibrio y puede que también haya tenido una conmoción", escribió Lebron James, la estrella de Los Angeles Lakers de la NBA, en su cuenta de Twitter.

"Buena decisión. ¿Por qué recibir una paliza toda la noche?", coincidió el ex campeón del mundo de los pesos pesados George Foreman. "Fury es el nuevo Rey. El correcto. La pelea fue más de lo que yo esperaba".

"Una actuación dominante, campeón Tyson Fury", expresó el también excampeón Mike Tyson en la misma red social.

"Los mejores peleadores resuelven rompecabezas. Esta noche Tyson Fury resolvió el rompecabezas que era Wilder haciéndolo luchar retrocediendo, donde no es tan explosivo", dijo de su lado Lennox Lewis, otra leyenda del boxeo.

Entre los comentarios hubo quien ya vislumbraba un futuro enfrentamiento entre Fury -invicto con 28 victorias y un nulo en 29 combates- y su compatriota Anthony Joshua para la reunificación de títulos de pesos pesados.

"El primer golpe (de Fury) fue detrás de la oreja y Wilder nunca se recuperó... me gustaría ver un Fury vs Joshua si no hay revancha", escribió Damian Lillard, de los Portland Trail Blazers de la NBA.

Joshua ostenta en la actualidad los cinturones de campeón de la Asociación Mundial (AMB), la Federación Internacional (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

