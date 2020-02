Tsitsipas derrota a Pablo Carreño en primera ronda de Dubái

Anuncios Lee mas

Dubaï (AFP)

El griego Stefanos Tsitsipas, segundo sembrado del torneo, debutó con victoria en el Abierto de Dubái, derrotando en dos sets al español Pablo Carreño, por 7-6 (7/1) y 6-1.

El actual número 6 del ránking mundial apenas necesitó poco más de hora y media de juego para derrotar a Carreño (N.27), apenas dos días después de haber logrado el primer título de la temporada en Marsella.

"Estoy feliz de haber ganado en dos sets durante mucho tiempo", dijo Tsitsipas.

"No he pasado horas extra en la pista, lo que seguro me va a ayudar", añadió el vencedor del último Masters en declaraciones a la ATP.

En segunda ronda, el griego de 21 años se enfrentará al kazajo Alexander Bublik (N.47).

No fue una buena jornada para el tenis español, ya que además de Carreño perdió, en el último partido de la jornada, Roberto Bautista, número 12 del mundo, ante el alemán Jan-Lennard Struff por 7-6 (7/2) y 7-5.

En el resto de la jornada que se disputó hasta el momento este martes destacó la derrota del italiano Fabio Fognini, número 11 de la ATP, que cayó en tres sets ante el británico Daniel Evans.

El Torneo de Dubái se disputa en superficie dura y reparte casi tres millones de dólares en premios.

- Resultados del torneo de tenis de Dubáï.

. individuales masculinos - Primera ronda:

Dennis Novak (AUT) derrotó a Prajnesh Gunneswaran (IND) 6-4, 6-3

Yasutaka Uchiyama (JPN) a Lu Yen-Hsun (TPE) 3-6, 6-1, 6-2

Benoît Paire (FRA/N.8) a Marin Cilic (CRO) 2-6, 7-5, 7-6 (7/1)

Filip Krajinovic (SRB) a João Sousa (POR) 4-6, 6-3, 6-3

Pierre-Hugues Herbert (FRA) a Yoshihito Nishioka (JPN) 7-5, 6-2

Daniel Evans (GBR) a Fabio Fognini (ITA/N.4) 3-6, 6-4, 7-5

Jan-Lennard Struff (GER) a Roberto Bautista (ESP/N.5) 7-6 (7/2), 7-5

Nikoloz Basilashvili (GEO) a Ricardas Berankis (LTU) 5-7, 7-6 (7/2), 6-3

Alexander Bublik (KAZ) a Hubert Hurkacz (POL) 6-2, 7-5

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.2) a Pablo Carreño-Busta (ESP) 7-6 (7/1), 6-1

