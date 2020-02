Con las sanciones, enfermos iraníes enfrentan un laberinto para conseguir medicamentos

Anuncios Lee mas

Teherán (AFP)

A los 49 años, Parviz Sadéghi parece casi 70. Aliviado pero agotado, este diabético iraní sale de una farmacia de Teherán con su preciosa insulina, después de haber hecho todo cuando estaba a su alcance para obtenerla.

"Hice todo lo posible en Teherán para comprar estas tres dosis", dice a AFP este trabajador desempleado de Karaj, a aproximadamente una hora de la capital. Las arrugas tempranas rodean sus ojos azul oscuro y sus mejillas están ahuecadas por varios dientes perdidos.

"He estado tratando de obtener mi insulina durante una semana ... O las farmacias no la tenían en existencia o no podían comunicarse con mi seguro, diciéndome que volviera más tarde", dice en voz baja.

Para sobrevivir tuvo que "tomar prestado" su tratamiento. "Esta semana, un conocido que es diabético me prestó una dosis de insulina y le devolveré una de las dosis que compré hoy", explica.

A medida que la nueva epidemia de coronavirus se propaga por Irán, muchos iraníes están atrapados en una escasez de drogas vinculada a las sanciones de Estados Unidos.

Restablecidas en 2018 después de que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear firmado con Irán tres años antes, las sanciones sofocan a la economía iraní.

- Racionamiento -

En teoría los bienes humanitarios (medicamentos y equipos médicos, en particular) escapan a las sanciones.

Pero, en realidad, están sujetos al bloqueo de Washington, ya que los bancos internacionales generalmente prefieren rechazar una transacción que involucre a Irán, sea cual sea el producto en cuestión, para no correr el riesgo de exponerse a represalias.

Ante el agotamiento de las importaciones de medicamentos, Teherán ha decretado el racionamiento. Las autoridades también pusieron fin a los subsidios, lo que hizo subir los precios.

Los tratamientos contra la diabetes, el cáncer, la esclerosis múltiple, la talasemia (enfermedad genética generalizada en Irán), pero también otras patologías, son objeto de escasez.

Hace unos meses, una joven iraní que padecía una grave enfermedad cutánea, la epidermólisis ampollosa, murió debido a la falta de apósitos adecuados.

Irán produce actualmente el 97% de las drogas consumidas en el país, afirma a AFP el portavoz del Ministerio de Salud, Kianouche Jahanpour.

Pero el país enfrenta muchas dificultades para importar la materia prima necesaria para su fabricación.

"En el último año, hemos encontrado problemas en particular al importar medicamentos para enfermedades raras, debido a las sanciones", lamentó.

En el centro de Teherán, la farmacia "13 Aban" es una verdadera colmena, ocupada diariamente por los pacientes.

Durante horas sin parar docenas de personas, a menudo de edad avanzada, se congregan en colas desordenadas para acceder a los mostradores detrás de los cuales los farmacéuticos trabajan a ritmo frenético.

Especializada en enfermedades raras, esta farmacia estatal subsidia ciertos medicamentos para hacerlos más accesibles.

Diabético durante diez años, Parviz Sadéghi dice que su dificultad para encontrar su insulina ha "empeorado significativamente" desde las sanciones.

Su seguro cubre su tratamiento, pero las agujas utilizadas para la inyección no han estado "cubiertas" por algún tiempo. Es culpa del gobierno, "incapaz de manejar las cosas", dice Sadéghi, quien acusa al estado de hacer la vista gorda ante el abuso y el desarrollo del mercado negro.

Mohammad Aminian, de 73 años, sale de la farmacia con insulina para su esposa diabética. Este sastre retirado reconoce que "es casi imposible encontrarlo en otras farmacias.

"El problema es claramente las sanciones. El gobierno está tratando de hacer que las cosas funcionen mejor, pero eso crea otros problemas", dijo, para seguidamente criticar al gobierno por "terco", ya que él "hubiera preferido" ver una negociación con Estados Unidos.

- Contrabando -

Mohammad Rézaï, subdirector de farmacias adscrito a la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, deplora esta vida cotidiana de los diabéticos.

"La insulina es uno de los principales medicamentos afectados por la escasez, y en relación con otros, cuanto más tiempo pasa, más disminuyen nuestras reservas", dijo a AFP.

Chahrzad Chahbani, dueña de una farmacia privada en Teherán, cita otro problema urgente: las drogas para enfermedades psiquiátricas.

"Es cada vez más frecuente que un paciente con una receta de 200 tabletas pueda obtener solo 100 o, a veces, solo 20", dice, citando en particular la escasez del antiepiléptico Depakine.

Este medicamento es el que le salvó la vida a Mohammad, de unos cincuenta años, veterano de la guerra Irán-Irak que padece de estrés postraumático y sufre especialmente de epilepsia.

"No tienen mi medicamento (...) dicen que se debe a las sanciones, y es la tercera vez que vengo", lamenta, preocupado, con la expresión lenta típica de pacientes bajo efecto de calmantes.

Para reemplazar el medicamento, Mohammad toma un equivalente local, que no lo "calma lo suficiente" y tiene efectos secundarios, como malestar estomacal.

"La cuestión de la calidad de los medicamentos producidos localmente es un problema" y un tema "tabú", dice Chahbani.

La farmacéutica dice que está lidiando con casos de pacientes con Parkinson ", quienes reclaman por el medicamento Modopar, considerado más efectivo "que su equivalente local que tiene" efectos secundarios".

Chahbani relata como sus pacientes recurren al sistema D, como este paciente que "contrabandeó" Modopar de Turquía a través de "un intermediario".

El "nuevo canal financiero" suizo lanzado a fines de enero después de meses de negociaciones con Estados Unidos para facilitar las transacciones humanitarias todavía parece estar lejos de poder satisfacer las necesidades de los iraníes.

Mientras tanto, las farmacias iraníes son acusadas de vender solo a precios de "mercado libre", es decir, exorbitantes para los residentes ya afectados por la recesión.

"Esta es la regla para las personas que no tienen seguro", dice Sadéghi: "o pagan o mueren".

© 2020 AFP