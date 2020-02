Y Griezmann se vistió de Messi

Anuncios Lee mas

Barcelona (AFP)

Todos esperaban a Leo Messi en el estadio de San Paolo, el templo de Diego Maradona, pero quien desatascó a un Barcelona sin mordiente frente al Nápoles fue Antoine Griezmann, con un tanto que puede ser crucial para las aspiraciones azulgranas en 'Champions'.

"Gol de oro", titulan al unísono este miércoles los diarios catalanes Mundo Deportivo y Sport, éste último añadiendo la coletilla "fútbol de hojalata".

Y es que el Barça vio despertarse los fantasmas de Roma y Liverpool cuando el gol de Dries Mertens (30) adelantó al Nápoles en la ida de octavos de final de la 'Champions'.

Hasta ese momento, el Barcelona se había perdido en un 70% de posesión estéril sin rematar a puerta ni una sola vez en la primera parte del encuentro, estrellándose una y otra vez en el muro defensivo del rival.

Con el Barça buscando a un Messi, enjaulado por los rivales y que apenas pudo hacer su magia el martes, fue Griezmann quien apareció para hacer el tanto (57) que rescató al Barcelona con un remate a bocajarro en el primer disparo a puerta del partido de los azulgranas.

"Salvador Griezmann", titula este miércoles el diario AS, para el que el francés "alivia a un Barça que reaccionó al gol de Mertens".

- 14 goles -

El francés, llegado en julio pasado al Barça, acumula ya 14 goles con el equipo azulgrana, con los que se erige como el jugador del equipo que más veces ha abierto la cuenta goleadora del equipo (9), incluso por encima de Messi (6).

De paso, alcanzó al uruguayo Luis Suárez como segundo máximo goleador culé esta temporada contando todas las competiciones, aunque ambos lejos de los 29 tantos de Messi.

A Griezmann le ha costado bastante tiempo adaptarse al juego de toque del equipo azulgrana, en el que sigue buscando su mejor acomodo tras llegar del correoso estilo de Diego Simeone en el Atlético, pero se ha convertido en una pieza esencial para el equipo catalán.

"Me toca a mí dar profundidad (al juego), a veces me ven, otras no, en la primera parte no lo hice mucho y en la segunda intenté dar más opciones", afirmó el delantero francés tras el encuentro.

"Para mí es muy importante hacer mi trabajo y ayudar a mis compañeros, delante o detrás", añadió Griezmann a la televisión RMC.

"En cuanto a juego, Griezmann sigue lejos del nivel que se espera de él, pero en cuanto a goles está ofreciendo un buen rendimiento", afirma este miércoles Mundo Deportivo, destacando que "el de ayer es clave para el devenir del Barça en la actual edición de la 'Champions'".

- Ter Stegen salvador -

El rescate del Barcelona lo completó el portero Marc-André Ter Stegen con una parada a un disparo a bocajarro de Lorenzo Insigne y ganando un mano a mano con José Callejón, que se había quedado solo ante el meta azulgrana.

"Si el Barça no salió anoche de San Paolo con una estocada importante, se debió a las intervenciones del portero", considera el diario madrileño Marca.

Griezmann y Ter Stegen se unieron para maquillar un juego gris del Barça, al que Messi había advertido en una entrevista con Mundo Deportivo que "hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por la 'Champions'", instando al equipo a crecer.

"En estos momentos el único plan del Barça es sobrevivir, agarrarse a Messi y, en caso de que no aparezca, encomendarse a cualquier jugada aislada", afirma en su columna este miércoles el director de Sport, Ernest Folch.

De momento, a la espera de ver si al Barça "le alcanza" para alzar una 'Orejona' que no ha vuelto a ganar desde 2015, el empate en San Paolo deja al equipo azulgrana con buenas opciones de pasar a cuartos en el Camp Nou el próximo 18 de marzo.

