El atleta olímpico argentino Braian Toledo murió en accidente de moto

Buenos Aires (AFP)

El lanzador de jabalina argentino Braian Toledo, finalista en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro-2016, murió el jueves a los 26 años al accidentarse con su motocicleta en una ruta de la periferia de Buenos Aires, informaron autoridades deportivas.

Toledo se estaba preparando para las competiciones clasificatorias a los Juegos de Tokio-2020 y era uno de los atletas de elite de esta nación sudamericana.

"Hemos perdido a una gran persona nuestro querido Braian Toledo. Extraordinario deportista humilde generoso siempre solidario con los demás. Querido Braian QEPD Te extrañaremos mucho. Rezaremos por ti", escribió en su cuenta de las redes sociales el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein.

Toledo fue una precoz figura desde que a los 16 años ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Sub-18 de Bressanone-2009, en Italia.

"Algunos creen que con el talento alcanza y sobra. Vos fuiste Braian Toledo, a pesar de todo y de todos. Que descanses en paz, querido", escribió en las redes sociales el histórico astro futbolístico argentino y DT de Gimnasia La Plata, Diego Maradona.

El accidente se produjo a la 01h30 locales (04h30 GMT) de este jueves, al perder el control de la moto cuando cruzó un reducidor de velocidad en la ruta 40 de la localidad de Marcos Paz, de la que era oriundo, informó la policía.

El lanzador tuvo el récord mundial Sub-18 con una marca de 89,34 metros en un torneo disputado en Mar del Plata (sur argentino) y fue medalla de oro en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud, celebrados en Singapur en 2010.

También ganó la medalla de plata en el Mundial Junior de Barcelona-2012. Fue uno de los sudamericanos mejor ubicados en jabalina en Londres-2012 y décimo en Rio de Janeiro-2016.

Viajaba ahora con frecuencia a Finlandia, donde se entrenaba con reconocidos especialistas de ese país.

Había nacido en una familia de modestísima condición económica. "Una vez encontré a mi mamá llorando en casa, era de noche, le pregunté qué le pasaba y me respondió que no tenia nada para darnos de comer a mí y a mi hermana. La abracé y le dije que no importaba, que lo mejor de todos es que estábamos los tres juntos", relató en una entrevista.

El entrenador del seleccionado argentino de básquetbol, Sergio Hernández, dijo en las redes sociales: "Profunda tristeza por la muerte de Braian Toledo. Mis condolencias y el más fuerte abrazo a su familia. QUEPD Campeón, gracias x tu ejemplo".

En una de sus últimas declaraciones, Toledo había expresado: "Estoy pensando en los Juegos Olímpicos, sigue siendo mi gran sueño, pero no pierdo de vista cada paso que doy y soy feliz cada día, con mi familia, mi novia, mis amigos y con la gente que ayudo".

Hace unos días, había transmitido su experiencia a deportistas juveniles en el estatal Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

