La UE celebra voluntad de Kosovo de suprimir aranceles con Serbia

Anuncios Lee mas

Bruselas (AFP)

La Unión Europea (UE) celebró este viernes el anuncio del nuevo primer ministro kosovar, Albin Kurti, de suprimir aranceles a las materias primas procedentes de Serbia y Bosnia-Herzegovina, pero le llamó a pasar de las palabras a los actos.

"Acogemos este anuncio como un primer paso y esperamos ver más detalles", aseguró en un comunicado el portavoz de la diplomacia europea, Peter Stano, para quien esto puede ayudar a restablecer el comercio regional.

Para el portavoz del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de confirmarse la supresión de aranceles, esto podría allanar el camino a la "reanudación del diálogo entre Belgrado y Pristina".

Borrell está dispuesto a facilitar este diálogo, auspiciado por la UE. "Se ha perdido demasiado tiempo. La confianza debe restaurarse con urgencia", agregó Stano en el comunicado.

Dos décadas después de la última de las guerras que condujeron a la desintegración de Yugoslavia (1998-1999), Belgrado sigue sin reconocer la independencia proclamada en 2008 por su otrora provincia, Kosovo.

La UE ha hecho de la normalización de las relaciones entre ambos vecinos una prioridad, en nombre del desarrollo económico y de su eventual futura integración en el bloque europeo.

Serbia negocia ya la adhesión, pero no así Kosovo, que no cuenta con una posición unánime de los 27. España, Grecia, Rumanía, Eslovaquia y Chipre no reconocen la independencia unilateral de este territorio.

© 2020 AFP