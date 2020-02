Nataliya Krol, doble campeona europea de 800 metros, suspendida por dopaje

Anuncios Lee mas

París (AFP)

La ucraniana Nataliya Krol, doble campeona europea de 800 metros en 2016 y 2018, fue suspendida provisionalente por dopaje, anunció el jueves la Unidad de Integridad en el Atletismo.

Krol, de 25 años y que ganó sus dos títulos con su apellido de soltera (Pryshchepa), dio positivo por hydrochlorothiazida, un diurético.

La francesa Rénelle Lamote, segunda en las dos competiciones continentales que ganó Krol, reaccionó enfadada en su cuenta de Instagram.

"Los tramposos nos roban nuestras vidas. Es repugnante. Levantan los brazos cuando ganan pero no pueden conocer la alegría que yo siento cuando gano. No hay nada más fuerte que una medalla limpia. Una medalla con productos no vale nada", escribió.

