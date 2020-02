Nigeria, temerosa, se prepara tras llegada del coronavirus a África subsahariana

Anuncios Lee mas

Lagos (AFP)

Los habitantes del centro económico de Nigeria, Lagos, se apresuraban este viernes a buscar productos de higiene y mascarillas, después de que la caótica megaciudad de 20 millones de personas registrara el primer caso del nuevo coronavirus en África subsahariana.

El ministro de Salud, Osagie Ehanire, anunció que se trata de un italiano que llegó a Nigeria --donde trabaja-- el 25 de febrero, proveniente de Milán, Italia, principal foco de la epidemia COVID-19 en Europa.

"El paciente está en un estado clínico estable y no presenta síntomas inquietantes", anunció el ministro, y precisó que el italiano fue llevado a un centro especializado para enfermedades infecciosas en Lagos.

Se trata del primer contagio confirmado oficialmente en África subsahariana. El bajo número de casos registrados hasta ahora en el continente --uno en Egipto y otro en Argelia--, que mantiene estrechos vínculos económicos con China, ha intrigado a los especialistas en salud.

Farmacias y supermercados del barrio de Ikoyi, en Lagos, fueron prácticamente tomadas por asalto este viernes por habitantes que buscaban desinfectantes para las manos y mascarillas, tras enterarse de la noticia al despertar.

Una farmacéutica dijo a la AFP que la gente llegó "masivamente" desde que abrió. "Ya hemos agotado existencias. Hay escasez de mascarillas en la ciudad, pedimos más pero no encontramos, así que aconsejamos a la gente usar pañuelos" en la boca, expresó.

"He tratado de encontrar un desinfectante para las manos por todas partes, ya no lo tienen en el supermercado, no lo tienen en la farmacia, estoy enfadado", explicó a la AFP John, de unos 30 años.

"Esta epidemia es tan aterradora, tenemos que ser muy cuidadosos", añadió.

- País vulnerable -

El hecho de que África subsahariana se haya salvado hasta ahora parece haber dado a la región la oportunidad de prepararse mejor, pues más de la mitad de los países tienen laboratorios capaces de diagnosticar el virus.

Pero la "principal preocupación" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "sigue siendo la posible propagación del COVID-19 en los países con sistemas de salud más precarios", declaró su jefe, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En los aeropuertos del continente se tomaron medidas para controlar las llegadas, pero pocos países, como Gabón, interrumpieron los vuelos procedentes de países afectados por el virus.

Ethiopian Airlines, la principal compañía aérea africana, no ha suspendido sus vuelos con China. Y China Southern acaba de reanudar sus viajes a Kenia.

África occidental ya tuvo que hacer frente a la devastadora epidemia del ébola que dejó más de 11.000 muertos entre fines de 2013 y 2016.

Nigeria es el país más poblado del continente con cerca de 200 millones de habitantes, y uno de los más vulnerables del mundo con un sistema de salud frágil y una muy fuerte densidad de población (cerca de 7.000 habitantes por km2, según el World Population Review).

En 2014, cuando se confirmó el primer caso de ébola en Lagos, se extendió un pánico absoluto por la ciudad. Finalmente, perecieron siete personas de 19 contaminadas y la OMS elogió "el éxito espectacular" frente a lo que podría haberse convertirse en una "epidemia urbana apocalíptica".

- "Campaña agresiva" -

Para tranquilizar a la población, las autoridades nigerianas aseguraron este viernes que el país estaba listo para contener la epidemia.

"El nivel de preparación sigue mejorando en Nigeria todos los días", declaró el ministro de Salud, en una conferencia de prensa en Abuya.

Según el comisario de Salud del Estado de Lagos, Akin Abayomi, el paciente infectado voló a Lagos vía Estambul y pasó una noche en un hotel antes de volver a su empresa fuera de Lagos, en el Estado de Ogun.

"Llevamos a cabo una campaña muy agresiva de sensibilización en salud pública. Hemos seguido una formación profunda", declaró.

Las autoridades establecieron centros de cuarentena en Lagos y Abuja, y tres laboratorios del país tiene capacidad para diagnosticar el virus.

