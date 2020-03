El director general del OIEA pide a Irán "aclaraciones" sobre su programa nuclear

Anuncios Lee mas

Viena (AFP)

Las autoridades iraníes rechazaron a inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) el acceso a dos instalaciones nucleares que querían visitar en enero, informó la organización con sede en Viena, cuyo jefe pidió este martes desde París "aclaraciones" a Teherán.

Los expertos querían acceder a tres sitios en los que "el Organismo había identificado (...) posibles actividades nucleares y la presencia de material nuclear no declarado", explicó el informe oficial. Los inspectores sólo pudieron acceder a uno de esos sitios.

Por su parte, el argentino Rafael Mariano Grossi, director general de este organismo de la ONU dio la voz de alarma en la jornada y exigió a Irán "aclaraciones" sobre un sitio no revelado en Teherán donde fueron encontradas partículas de uranio el año pasado.

En esta jornada, el OIEA publicó dos informes, uno sobre la situación actual del programa nuclear iraní y el otro respecto a la negativa de acceso a dos sitios que el organismo quería visitar.

Grossi, nuevo jefe del OIEA, quien este martes se encontraba en París para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron, declaró a la AFP: "Irán debe decidir cooperar de una manera más clara con la agencia y brindar las aclaraciones necesarias".

"La política es una cosa, pero, con las inspecciones no se juega. Hay que respetar las responsabilidades respecto a las inspecciones", continuó.

"No se trata de cuestiones académicas. Hay lugares, indicios, informaciones de la agencia sobre las cuales debemos tener mayor claridad y por el momento no es posible", advirtió.

- "Preocupación" -

"El hecho de que hayamos encontrado partículas (de uranio) es algo muy importante. Esto significa que existe la posibilidad de que haya actividades nucleares y material que no se encuentran bajo la supervisión internacional, y por lo tanto, no sabemos el origen de éste o la intención de su utilización", dijo el responsable del OIEA. "¡Esto me preocupa!", enfatizó Grossi.

Según el otro informe del OIEA dado a conocer este martes, las reservas de uranio enriquecido de Irán quintuplican el límite establecido por el acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y las potencias mundiales.

De acuerdo con este informe, las reservas de uranio enriquecido de Irán hasta el 19 de febrero alcanzaban los 1.510 kilogramos, cuando el límite del acuerdo nuclear es de 300 kg.

Algunos expertos consideran que este nivel es suficiente para desarrollar el arma nuclear.

Sin embargo, aún necesitaría cumplir con más etapas, como un mayor enriquecimiento de este uranio para que sea posible su utilización con fines militares.

El informe señala que Irán no ha enriquecido uranio por encima del 4,5%. Y, para desarrollar el arma nuclear es necesario un nivel de enriquecimiento de alrededor del 90%.

El acuerdo de 2015 ha estado pendiente de un hilo desde que Estados Unidos se retiró de éste unilateralmente, en mayo de 2018, y volvió a introducir draconianas sanciones a Irán, sobre todo a su sector petrolero, vital para su economía.

Este último informe del OIEA sobre el acuerdo tiene lugar pocos días después de una reunión en Viena de las partes aún participantes en el mismo, que finalizó sin un plan claro para mantenerlo vivo.

© 2020 AFP