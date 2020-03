Tras incidente, Spike Lee dice que no volverá a ver a los Knicks esta temporada

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

El cineasta Spike Lee, el aficionado más icónico de los New York Knicks de la NBA, aseguró este martes que no volverá a asistir a ningún partido en el Madison Square Garden esta temporada tras protagonizar un incidente con los servicios de seguridad de la cancha.

"Estaré de vuelta el año que viene pero he terminado por esta temporada", dijo Lee a la cadena ESPN.

Lee, que sigue con pasión los partidos en su asiento a pie de pista, y los Knicks han ofrecido versiones distintas de un incidente ocurrido antes del partido del lunes entre la franquicia neoyorquina y los Houston Rockets.

El autor de "Malcolm X", de 62 años, narró que tuvo un encontronazo con guardias de seguridad del Madison Square Garden porque se le impidió acceder por la puerta de empleados, la cual asegura que ha utilizado casi tres décadas, aunque finalmente estuvo presente en el partido en la segunda parte.

"Fue una experiencia terrible", arrancó el guionista y director. "Un guardia de seguridad que tenía órdenes de arriba me dijo que tenía que abandonar el Madison Square Garden y entrar por otra calle (...) Les dije que no me iba, puse mis manos en mi espalda y les dije: 'arrestadme como a mi hermano Charles Oakley'", refiriéndose a la detención en 2017 del exjugador de los Knicks por un altercado con miembros de seguridad del Madison.

Lee dijo que James Dolan, propietario de los Knicks, le señaló en el descanso que había una nueva política y ya no podía acceder por la puerta de empleados.

"¿Cómo voy a saber yo que han cambiado la entrada si he entrado por ahí los últimos 28 años? Le pregunté por qué no fui notificado por correo, texto o teléfono y me respondió: 'Ahora ya lo sabes", relató Lee. "Estoy siendo acosado por James Dolan y no sé por qué".

En un comunicado, los Knicks respondieron con dureza a su aficionado más emblemático. "La idea de que Spike Lee es una víctima porque le hemos repetidamente pedido que no use nuestra entrada para empleados sino la de VIP -la cual usan todas las otras celebridades que entran al Garden- es ridícula", dijo la franquicia.

"Es decepcionante que Spike creara esta falsa controversia para perpetuar drama", señaló el equipo, que asegura que Lee y Dolan acordaron el lunes que a partir de ahora entrará siempre por la puerta VIP o alguna otra para el público general.

Lee, en cambio, negó que llegara a ningún acuerdo con Dolan.

"Ahora parezco estúpido", dijo después riendo cuando se le mencionó que podía haber pagado unos 10 millones de dólares a los Knicks por sus exclusivos asientos durante las últimas tres décadas.

