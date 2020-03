Fiscalía abre juicio contra magnate estadounidense Durst por homicidio

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

La fiscalía de Los Ángeles presentó este miércoles su alegato de apertura en el juicio contra Robert Durst por el asesinato de una amiga de la familia justo antes de que declarara sobre la desaparición de la primera esposa del magnate estadounidense.

"La evidencia va a demostrar sin lugar a dudas que Susan (Berman) conocía a su asesino y que admitió libre y voluntariamente a esta persona en su casa", dijo el fiscal adjunto del distrito John Lewin a los miembros del jurado.

Insistió en que Berman, amiga de la familia y que recibió un disparo en la nuca en 2000 en su casa de Los Ángeles, nunca hubiera abierto la puerta a un extraño.

La fiscalía sostiene que Durst mató a Berman el 23 de diciembre de 2000 para evitar que fuera interrogada por la policía de Nueva York sobre la desaparición de su esposa Kathleen en 1982.

Durst, 76 años, fue arrestado en marzo de 2015 en un hotel de Nueva Orleans, horas después de la emisión del sexto y último capítulo de la serie documental "The Jinx: The life and Deaths of Robert Durst".

La serie profundiza en la desaparición de su esposa, así como en el asesinato de Berman y la muerte en 2001 de un vecino en Texas que fue encontrado desmembrado. En aquel entonces, Durst vivía bajo un nombre falso en ese estado y pretendía ser una mujer muda. Argumentó defensa propia y fue absuelto.

En el final del documental se escucha a Durst decir que los había matado "a todos", sin darse cuenta de que había un micrófono abierto.

Durst ha negado haber matado a su mujer o a Berman y se declaró inocente en este caso.

Sin embargo, Lewin dijo al jurado el miércoles que la escena del crimen apuntaba a la implicación de Durst.

Afirmó que el asesino envió una nota críptica a la policía de Beverly Hills -antes de que fuera hallado el cuerpo- con la dirección de Berman y la palabra "cadáver".

Lewin añadió que Berman vivía en un barrio de baja criminalidad en Los Ángeles y que no había indicios de robo o de lucha en su casa cuando la policía encontró su cuerpo.

El equipo de la defensa de Durst admitió que su cliente escribió la nota pero argumentan que ello no significa que la mató.

Se espera que el juicio dure varios meses.

© 2020 AFP