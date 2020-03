Benedetto, goleador 'exterior' del Marsella, busca ampliar su racha ante Amiens

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Dario Benedetto, que viene de marcar en Nimes su primer triplete con el Marsella (2º), tiene este viernes la oportunidad de extender su racha ante el Amiens (19º), con el Velodrome esperando celebrar sus tantos, después de que solo 2 de los 11 que ha logrado hayan sido en casa.

"Espero que los goles en casa lleguen. En el Velodrome los adversarios juegan muy cerrados, por lo que es más difícil para un delantero", señaló el internacional argentino, intentando explicar su estadística.

Banderas albicelestes e incluso tifos en su honor le dedicaron los hinchas en los momentos difíciles de su primera temporada, con tres goles en 17 partidos entre septiembre y enero. Nunca ha escuchado pitos.

La sequía dio lugar a una nueva racha, que parece ser el inicio de un final de campaña por todo lo alto: "Estoy muy contento de manera individual por haber marcado de nuevo, sobre todo un triplete".

Asegura no haber tenido dudas, ni cuando casi no tocaba el balón, ni cuando se lesionó en el talón de Aquiles.

"Estaba tranquilo, sabiendo que los goles iban a volver. Cuando no marco juego para el equipo e intento seguir tranquilo", señaló el experimentado exjugador de Boca, de 29 años.

"Está tranquilo mientras el equipo gana. Lo más importante es el equipo, no el goleador, mientras haga su trabajo estoy contento, no me preocupa que no marque", señaló su técnico André Villas-Boas.

Le ayuda su cada vez mayor compenetración con el líder técnico del Marsella, Dimitri Payet, que le sirvió en su gol ante el Toulouse (2-0) y en uno de los que marcó al Nimes.

"Le busco en el terreno para recibir pases decisivos", reconoció Benedetto. "Cuando está de cara, le busca en profundidad para disfrutar de su visión", añadió Villas-Boas.

Con el 'Pipa' enchufado, el Marsella, segundo a 13 puntos del inalcanzable líder PSG, prosigue su ruta para regresar a la Champions la próxima temporada. Su próxima parada es en el Velodrome ante el Amiens, en la apertura de la 28ª jornada.

Ya el sábado el PSG, que prepara la vuelta de octavos de la Champions en el Parque de los Príncipes ante el Dortmund tras haber caído 2-1 en Alemania, visita al Estrasburgo (10º).

Tercero a ocho puntos del Marsella, el Rennes recibe el domingo al Montpellier (6º), mientras que el Lille, cuarto con uno menos, acoge al Lyon (5º), que el miércoles fue eliminado en semifinales de la Copa por el PSG (5-1).

-- Programa de la 28ª jornada del campeonato francés (en horas GMT):

- Viernes

(20h00) Marsella - Amiens

- Sábado

(16h30) Estrasburgo - París SG

(19h00) Metz - Nîmes

Niza - Mónaco

Dijon - Toulouse

Angers - Nantes

Reims - Brest

- Domingo

(14h00) Saint-Etienne - Burdeos

(16h00) Rennes - Montpellier

(20h00) Lille - Lyon

Clasificación:

- PtsJGEPgfgcdif

1.París SG68272223752451

2.Marsella55271674392712

3.Rennes4727145833249

4.Lille4627144934277

5.Lyon40271179422616

6.Montpellier4027117935296

7.Mónaco4027117943421

8.Reims3827911725214

9.Niza3827108939372

10.Estrasburgo3

8271151132320

11.Nantes3727114122829-1

12.Burdeos362799939336

13.Angers3627106112633-7

14.Brest342781093436-2

15.Metz3127710102534-9

16.Saint-Etienne292785142844-16

17.Dijon272769122536-11

18.Nîmes272776142842-14

19.Amiens2227410132948-19

20.Toulouse132734202156-35

