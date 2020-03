El uruguayo Capó Ortega, de 39 años, dejará el rugby tras esta temporada

Anuncios Lee mas

Castres (Francia) (AFP)

El segundo línea uruguayo Rodrigo Capó Ortega, de 39 años, anunció este jueves que se retirará del rugby al final de la presente temporada, tras 18 temporadas en el Castres Olympique, con el que ganó dos veces el título francés.

Aterrizado en Castres en 2002 procedente de Millau, Capó Ortega sorprendió el pasado fin de semana al marcar un magnífico try contra el líder del Top 14, el UBB.

"No es una decisión sencilla de tomar, pero ahora estoy mejor, bien respaldado por el club. En mi cabeza estoy todavía aquí, pero he sentido que el cuerpo comienza a no funcionar", señaló el jugador en rueda de prensa.

Capó, que se convertirá en embajador del Castres, ha jugado más de 400 partidos para la formación francesa. En 2018 logró su segundo título, que recibió como capitán, tras haber batido al Montpellier 29-13.

