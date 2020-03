Tasa de mortalidad por coronavirus es de 1% o menos, dice funcionario de salud de EEUU

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

Un alto funcionario de salud de Estados Unidos dijo el jueves que la tasa de mortalidad general para el nuevo coronavirus se estima en un 1% o menos, más baja de lo que se pensaba, basando la nueva cifra en un alto número de casos no reportados.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente Donald Trump fuera criticado por decir que creía que la tasa de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud del 3,4% era "falsa".

Trump invocó el hecho de que la cifra de la OMS se basa solo en casos reportados, y como tal, la verdadera letalidad de la enfermedad solo puede entenderse mejor con el tiempo, un punto en el que los expertos de salud están de acuerdo.

"Las mejores estimaciones en este momento de la tasa de mortalidad general para covid-19 están en algún lugar entre 0,1% y 1%", dijo el almirante Brett Giroir, subsecretario del Departamento de Salud, en una conferencia de prensa.

"Es más bajo de lo que han oído. ¿Por qué es esto?" Primero porque muchas personas no se enferman y no se hacen la prueba, esto refleja la experiencia en el exterior, por lo que probablemente para cada caso hay al menos dos o tres casos que no están en ese denominador".

"Ciertamente podría ser más alta que la gripe normal, probablemente lo sea, pero no es probable que esté en el rango de 2% a 3%".

La tasa de mortalidad por gripe estacional es de 0,1% a 0,15%, dijo Giroir.

Trump puso al vicepresidente Mike Pence a cargo de la respuesta del coronavirus en Estados Unidos la semana pasada, en medio de quejas de que la administración había tardado en prepararse para hacer frente a su propagación.

El propio Trump ha sido criticado por reducir el riesgo del virus y sus comentarios a Fox News, en los que parece descartar los datos de la OMS, causaron sorpresa incluso en su propio Partido Republicano.

"Escucho a los científicos cuando se trata de los números, y alentaría al presidente, si va a informar cosas, a que se asegure de que la ciencia está detrás de lo que está diciendo", dijo entonces el senador Lindsey Graham a los periodistas.

Se han reportado 11 muertes en Estados Unidos y alrededor de 150 casos en al menos 14 estados.

