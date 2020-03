Warren abandona la carrera demócrata a la Casa Blanca

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

La aspirante demócrata a la Casa Blanca Elizabeth Warren, última mujer entre los principales contendientes a convertirse en el rival del republicano Donald Trump en noviembre, anunció el jueves el fin de su campaña, confirmando el duelo entre Joe Biden y Bernie Sanders.

"Hoy suspenderé nuestra campaña para presidente", dijo la senadora progresista de Massachusetts de 70 años, al comunicar la decisión a su equipo luego de malos resultados en las internas partidarias.

"Puede que no esté en la carrera por la presidencia en 2020, pero esta pelea, nuestra pelea, no ha terminado. Y nuestro lugar en esta lucha no ha terminado", agregó, sin indicar si endosaría la candidatura de alguno de los contendientes.

Warren, que tuiteó luego que "los grandes sueños nunca mueren", prevé dar declaraciones a la prensa en Massachusetts hacia las 12H30 (17H30 GMT).

Con su salida, la interna demócrata se dirimirá entre Biden, el moderado exvicepresidente de 77 años, ganador de 10 de los 14 estados en liza esta semana en la jornada electoral del supermartes, y Sanders, un senador de Vermont de 78 años que se define como un "socialista democrático".

Warren enfrenta ahora la presión de respaldar a Sanders, cuyas ideas son más radicales que las de ella, o a Biden, que representa el poder tradicional del Partido Demócrata.

Biden reaccionó rápidamente en Twitter, destacando el carácter combativo de Warren, conocida en particular por su lucha por los derechos de los consumidores estadounidenses.

"La senadora Warren es la más feroz de los luchadores para las familias de clase media. Su trabajo en Washington, Massachusetts y en la campaña electoral ha marcado una verdadera diferencia en la vida de las personas. Necesitábamos su voz en esta carrera, y necesitamos su trabajo continuo en el Senado", dijo.

Sanders, quien no reaccionó inmediatamente, dijo el miércoles a periodistas que había hablado con Warren. "Creo que es importante respetar el tiempo que necesita", señaló.

- Derrotas humillantes -

Warren, que llegó a liderar algunas encuestas de intención de voto entre los demócratas el año pasado, nunca logró formar una amplia coalición de apoyo que le reportara éxitos en las urnas.

No ganó ni una sola de la veintena de primarias demócratas hasta la fecha, y sufrió derrotas particularmente humillantes en Massachusetts, el estado que representa en el Senado, y en Oklahoma, donde se crió.

Su decisión se conoce un día después de la del multimillonario exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, que se retiró de la contienda después de decepcionantes resultados en el supermartes y dio su respaldo a Biden.

Fiel a su estilo, Trump opinó sobre la salida de Warren con un tuit burlándose de ella y de Bloomberg, contra quien la senadora arremetió especialmente en los últimos debates televisados.

"Elizabeth 'Pocahontas' Warren, que no iba a ir a ninguna parte excepto contra Mini Mike, acaba de abandonar la Primaria demócrata ... TRES DÍAS DEMASIADO TARDE", escribió el presidente.

"Le costó al Loco Bernie, al menos, Massachusetts, Minnesota y Texas", dijo el presidente sobre tres de los estados que votaron el supermartes por Biden. "¡Probablemente le haya costado la nominación (a Sanders)! Llegó tercera en Massachusetts", agregó sobre Warren.

La otra mujer que compite por la nominación presidencial demócrata es la congresista de Hawái Tulsi Gabbard, de 38 años, última por lejos en los sondeos, y sin probabilidad de despuntar.

© 2020 AFP