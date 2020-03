"Tenemos una relación extraordinaria" con el vestuario, dice Setién

Anuncios Lee mas

Barcelona (AFP)

El técnico del Barcelona, Quique Setién, aseguró este viernes que la relación del cuerpo técnico con el vestuario es "extraordinaria", tras las informaciones que la ponían en entredicho después de la derrota contra el Real Madrid 2-0 el domingo pasado en Liga.

"No tenemos ningún problema con el vestuario, estamos encantados con el vestuario que nos hemos encontrado", afirmó Setién en rueda de prensa previa al partido de Liga del sábado contra la Real Sociedad.

"Pensaba que iba a ser más difícil, esto es una balsa de aceite, los jugadores están aceptando todo con una actitud extraordinaria", añadió el técnico azulgrana, insistiendo en que "la realidad es que tenemos una relación con el equipo con el equipo, con el vestuario, extraordinaria".

Setién se expresó de esta manera tras las informaciones de prensa sobre un supuesto deterioro de la relación entre el cuerpo técnico y el vestuario tras la derrota en el clásico liguero y las imágenes de su segundo, Éder Sarabia, gesticulando y gritando a los jugadores.

"Lo único que ha hecho mal son las formas en que se ha expresado, que son las que a mí no me gustan", afirmó Setién, que junto a Sarabia ha pedido disculpas a los jugadores.

"Es muy normal gritar en el campo, es normal advertir a los jugadores, transmitir, demostrar tu carácter de esta manera, esto a mi me encanta y no me preocupa, a mi lo que me preocupa siempre son las formas", explicó el técnico azulgrana.

"Cuando hemos pedido disculpas es porque hay una serie de palabras que yo entiendo que no se deben utilizar cuando representas a un club como este", añadió.

Respecto al encuentro contra la Real Sociedad, Setién afirmó estar "bastante tranquilo porque sé que vamos a afrontar el partido habiendo superado el partido (contra el Real Madrid) del otro día".

"Estamos en una buena línea", dijo Setién, quitando hierro al hecho de estar segundos en la Liga por detrás del Real Madrid. "Estamos a un punto del líder y sabemos que vamos a estar ahí", afirmó.

