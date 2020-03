Boca Juniors gana a Gimnasia y es campeón de la Superliga del fútbol argentino

Anuncios Lee mas

Buenos Aires (AFP)

Boca Juniors se consagró campeón de la Superliga argentina 2019-2020 de la primera división al derrotar en la noche del sábado a Gimnasia y Esgrima por 1-0 y superar por un punto a River Plate, que en el otro encuentro de la jornada igualó 1-1 como visitante con Atlético Tucumán.

En una jornada emotiva, Boca se consagró en la Bombonera al superar al Gimnasia de Diego Maradona por la mínima diferencia con gol del estelar Carlos Tevez (72), y con este triunfo superó en la última fecha a River, que llegaba como puntero pero cedió el liderazgo con un empate.

En Tucumán, en horario simultáneo, Javier Toledo (19) puso en ventaja al Atlético Tucumán, pero River llegó a la igualdad a través de Matías Suárez (35), pero el equipo de Marcelo Gallardo no logró el triunfo que necesitaba para ser campeón sin depender del resultado de Boca.

Para Boca fue su 34° título de primera división y su segunda Superliga, tras la que obtuvo en la temporada 2017-2018 pero, sobre todo, se dio el gusto de superar en la recta final a su eterno rival, que le había causado varios sinsabores y frustraciones en los últimos años en el plano internacional.

- Última jornada de infarto -

En una definición vibrante de principio a fin, River llegaba como favorito al título a las últimas dos fechas, con tres puntos de distancia sobre su enemigo eterno, pero el equipo de Marcelo Gallardo, después de seis triunfos en fila, tropezó con dos empates inesperados ante Defensa y Justicia (1-1) y Atlético Tucumán (1-1).

De su lado, Boca, que había comenzado el año con una persecución constante, aprovechó los resultados negativos de River y se encaminó a lo más alto con una goleada sobre Colón (4-0) y el ajustado 1-0 sobre Gimnasia, con un gol de Tevez, el astro que parecía acabado tras varios meses sin brillo, pero relució en este torneo con goles y excelentes rendimientos.

El título también tiene un sabor especial para Miguel Ángel Russo, el entrenador que aceptó el reto de volver a Boca después de un larguísimo paréntesis de 12 años, y de comenzar un segundo ciclo con el reto de reverdecer laureles, y ponerle fin a la racha negativa con River en las últimas temporadas.

"Volver a este club ya es algo especial. Lo mejor han sido los jugadores, pero esto también es parte del cuerpo técnico anterior (de Gustavo Alfaro). Entendimos el desafío y jugamos estos siete partidos a full (pleno). Agradezco a los dirigentes que confiaron en mí y a la gente. Esto no tiene precio", destacó Russo.

De su lado, el 'Apache' Tevez contó que "es algo que no puedo explicar, no caigo todavía, es una de las emociones más grandes que tuve. No es un milagro porque lo luchamos, peleamos hasta el final. Para mí, este es como mi primer título con Boca. Volví a tener hambre de gloria, a pelear como ese pibe que recién arrancaba".

- Siempre Tevez -

En un partido tenso, a Boca le costó superar al 'Lobo' de Maradona, en un duelo en el que el equipo xeneize se mostró nervioso y errático ante la obligación de ganar para ser campeón, y recién en la segunda parte comenzó a encerrar a su rival, hasta desequilibrar con un derechazo de Tevez que le dobló las manos al portero Jorge Broun.

De su lado, River debió sobreponerse a un encuentro adverso, en el que comenzó casi en desventaja y sufrió un gol mal anulado al colombiano Rafael Santos Borré por posición adelantada, y en los últimos minutos buscó en vano el gol que le diera el triunfo y la corona, pero no llegó, y así el River de Marcelo Gallardo continúa sin ganar una liga local desde la temporada 2014.

En otros encuentros del sábado, Huracán goleó por 3-0 como visitante a Banfield, con goles de Martín Ojeda (32), Nicolás Cordero (63) y Andrés Chávez (78), mientras que Defensa y Justicia se impuso a Patronato de Paraná por 2-0, con tantos de Fernando Márquez (65, de penal) y Héctor Martínez (78).

Posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. Boca 48 23 14 6 3 35 8

2. River Plate 47 23 14 5 4 41 18

3. Argentinos 39 23 10 9 4 22 17

4. Vélez Sarsfield 36 22 10 6 6 24 14

5. Def. y Justicia 36 23 10 6 7 26 18

6. Lanús 36 22 9 9 4 29 25

7. Racing 36 22 8 12 2 26 22

8. Rosario Central 36 23 9 9 5 31 29

9. Newell’s 35 22 9 8 5 33 23

10. Arsenal 34 23 9 7 7 37 32

11. San Lorenzo 33 22 10 3 9 28 27

12. Talleres 31 22 9 4 9 32 30

13. Estudiantes 30 22 8 6 8 22 20

14. Atlético Tucumán 29 23 7 8 8 22 25

15. Unión 27 22 7 6 9 21 27

16. Independiente 26 22 7 5 10 24 25

17. Banfield 26 23 6 8 9 19 23

18. Central Córdoba 26 22 6 8 8 21 26

19. Gimnasia LP 23 23 6 5 12 22 23

20. Patronato 23 23 5 8 10 22 34

21. Huracán 22 23 5 7 11 17 27

22. Aldosivi 22 23 6 4 13 20 35

23. Colón 18 22 5 3 14 17 37

24. Godoy Cruz 15 22 5 0 17 20 46

