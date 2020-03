La batalla por la alcaldía de París tiene nombre de mujer

Agnès Buzyn (I), Rachida Dati (C) y Anne Hidalgo (D) son las tres principales candidatas a la alcaldía de París

París (AFP)

Una mujer seguirá al frente de la alcaldía de París, indican todas las encuestas que, por primera vez, dan a tres candidatas en cabeza por uno de los cargos más prestigiosos de Francia.

La actual regidora de París, la socialista Anne Hidalgo; la ex ministra de Justicia, la conservadora Rachida Dati; y la hasta hace poco ministra de Salud del presidente Emmanuel Macron, Agnès Buzyn, lideran los sondeos, muy por delante de los otros cinco candidatos.

A continuación, un breve repaso de la biografía y programa de las tres candidatas que lideran la carrera de las elecciones municipales francesas a dos vueltas, del 15 y del 22 de marzo:

Anne Hidalgo, una andaluza en guerra con los coches

La socialista Anne Hidalgo se convirtió en 2014 en la primera alcaldesa en la historia de París y actualmente es la favorita a su propia sucesión.

Hidalgo nació en 1959 cerca de Cádiz, en Andalucía, hija de un padre electricista y de una madre costurera. Dos años más tarde, la familia emigró a Francia en busca de un mejor futuro.

La pequeña Ana pasó entonces a llamarse Anne y obtuvo la nacionalidad francesa a los 14 años.

"Un día mi profesora de segundo grado me dijo 'las niñas españolas no pueden ser las primeras de la clase'. Eso solo hizo que me dieran ganar de aceptar el reto", contó Hidalgo recientemente en una entrevista con el diario Le Parisien.

Esta nieta de un exiliado republicano, a la que le gusta sacar pecho de sus raíces andaluzas, comenzó trabajando como inspectora laboral, antes de dar el gran salto a la política.

Su mandato como regidora de París comenzó con un bautismo de fuego: los ataques yihadistas contra Charlie Hebdo y la cadena de atentados en la sala de conciertos Bataclan y varios puntos de la capital francesa de 2015.

"En tiempo de tormenta, es mejor tener al mando a un capitán que sepa navegar", señaló en una entrevista con la AFP el mes pasado, poniendo en relieve su "experiencia" a la cabeza de esta urbe de más de 2 millones de habitantes.

Su programa, centrado en la ecología, busca seguir reduciendo el lugar de los automóviles en París, donde los atascos son pan de cada día. "Vamos a reorganizar toda la ciudad para dar el lugar que los peatones merecen", prometió.

Sin embargo, muchos parisinos se quejan de que durante su mandato las calles de la Ciudad de la Luz están cada vez más sucias y las ratas han proliferado.

Rachida Dati, la exministra que quiere 'salvar' París

Quiere luchar contra la "inmundicia", el "crimen" y la "anarquía" y "salvar París". La candidata conservadora, Rachida Dati, ha subido recientemente en las encuestas hasta el punto de pisarle los talones a su rival socialista.

Dati, que irrumpió en la escena nacional como ministra de justicia del presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012), nació en 1965 en el seno de una familia humilde.

Hija de padre marroquí y de madre argelina, su éxito profesional la convirtió en un ejemplo de la promesa de Francia de integración y de oportunidades basadas en el mérito.

Su programa se centra en la seguridad, con la polémica propuesta de armar a la policía municipal y de triplicar el número de cámaras de seguridad en París.

Esta abogada, que se presenta como la única alternativa a Anne Hidalgo, también hace hincapié en la limpieza, la protección de las clases medias y de las familias.

"Mi único objetivo es cambiar París gracias a un proyecto pragmático, anclado en la realidad de los parisinos".

Aunque los sondeos le otorgan alrededor del 25% de las intenciones de voto en la primera vuelta, su ambición podría verse frenada por una ausencia de aliados en la segunda ronda.

Agnès Buzyn, la sustituta de último minuto

Hasta hace poco era la ministra de Salud de Francia... Hasta que tuvo que sustituir de urgencia al candidato del partido presidencial, Benjamin Griveaux, envuelto en un escándalo por la difusión de un video sexual.

Nacida y criada en París, esta exitosa doctora de 58 años dio sus primeros pasos en política hace poco menos de tres años, tras la elección a la presidencia de Emmanuel Macron, quien la puso al frente de la cartera de Salud.

"La política es violenta y a veces dolorosa, pero cuando has tenido que dar diagnósticos horribles a familias, a niños, es realmente mucho menos grave", declaró hace poco esta mujer, que se enfrenta a su primer test en las urnas.

Los sondeos la dan tercera, aunque a corta distancia de Hidalgo y Dati.

Buzyn, cuyas prioridades son la limpieza y la seguridad, renunció a dos proyectos de su predecesor: la conversión de una estación de trenes de París en un "Central Park" y la subvención de 100.000 euros (unos 115.000 dólares) a las familias de clase media para que puedan adquirir una vivienda.

