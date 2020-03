Recibido como estrella en Los Ángeles, 'Chicharito' Hernández no encuentra aún el gol

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

Tras una bienvenida de estrella en Los Angeles, donde llegó para sustituir a Zlatan Ibrahimovic, el delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández está teniendo un inicio de liga difícil con los Galaxy, por una inusual sequía goleadora que ya dura cuatro meses.

Su último festejo data del 29 de octubre de 2019, cuando logró abrir el marcador de la victoria 2-0 del Sevilla frente al Getafe con uno de sus clásicos desmarques y definición ajustada.

Fue la única diana en liga de su breve periplo por el club español, ya que el 21 de enero se anunciaba que el ex delantero del Manchester United y Real Madrid, de 31 años, abandonaba el fútbol europeo y comenzaba una nueva etapa en la liga estadounidense (MLS).

En el Galaxy, 'Chicharito' tiene una misión nada fácil: llenar el hueco dejado por el carismático Zlatan Ibrahimovic y sus 56 goles en la MLS. Pero la amplia afición latina del club angelino festejó la llegada del máximo goleador de la historia de la selección mexicana desde el mismo momento en que aterrizó en el aeropuerto.

"Fue una locura. Llegamos y la seguridad del aeropuerto de Los Ángeles nos dijo que no podíamos salir por la puerta principal porque había miles de personas. Yo no esperaba esa recepción", dijo el delantero mexicano, que maneja el inglés a la perfección, al presentador James Corden en uno de los varios shows televisivos a los que ha sido invitado.

El mundo deportivo de la ciudad también le recibió con los brazos abiertos. Lebron James, la gran estrella de la NBA, le saludó en la pista en un partido de Los Angeles Lakers y fue también ovacionado cuando hizo el saque de honor del partido de hockey sobre hielo entre Los Angeles Kings y los Florida Panthers.

- "El gol llegará solo" -

El 15 de febrero, frente al Toronto FC, 'Chicharito' se puso por primera vez la camiseta del Galaxy, que le reconoció como líder entregándole el brazalete de capitán.

Pero ni en ese duelo frente a su afición, ni en sus siguientes cuatro partidos, el mexicano ha podido hacer lo que mejor sabe: goles (208 dianas ha gritado en los 533 partidos de su carrera).

Con el equipo empatando en el debut de la MLS ante Houston Dynamo (1-1) y cayendo el sábado frente al Vancouver Whitecaps (1-0), la afición angelina ha comenzado a dar muestras de impaciencia.

"Creo que todo el mundo está esperando por el gol del 'Chicharito' y todo el mundo me pregunta por el 'Chicharito' si no marca. Pero yo estoy más preocupado por el resultado de esta noche que si el 'Chicharito' marca o no", dijo el técnico argentino de los Galaxy, Guillermo Barros Schelotto, tras el partido contra Vancouver.

"Yo sé que es un delantero regular. No lo puedes forzar o si no estarás creando algo que no es importante. Lo más importante es el equipo y el gol de Javier llegará solo", zanjó el ex entrenador de Boca Juniors.

Sus compañeros en el Galaxy, equipo que el año pasado quedó en octava posición general y cayó en segunda ronda de playoffs frente al vecino Los Angeles FC de Carlos Vela, también han intentado restarle dramatismo a la situación.

"'Chicharito' siempre va a tener esa presión pero yo creo que tiene que estar tranquilo. Está trabajando bien y lo veo ilusionado. Queda mucha temporada", dijo su compatriota Jonathan dos Santos.

"De 'Chicharito' todo el mundo espera un gol en cada partido, pero esta liga no es fácil de jugar. Te tienes que acostumbrar a este tipo de equipos, de partidos, que son diferentes de Europa. Lo veo tranquilo y Dios quiera pueda meter gol en el próximo partido", dijo el exmediocampista del FC Barcelona y Villarreal.

La próxima oportunidad del mexicano para estrenarse como goleador será el sábado en la cancha del Inter Miami, equipo propiedad de otro antiguo ícono del Galaxy, David Beckham.

