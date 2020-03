Rusia no cierra la puerta a una alianza con la OPEP

Anuncios Lee mas

Moscú (AFP)

El ministro ruso de Energía, Alexandre Novak, declaró el martes que su país no ha cerrado la puerta a la alianza con la OPEP para estabilizar el mercado del petróleo.

"La puerta no está cerrada", dijo, en una entrevista con la televisión Rossiya 24, en la que subrayó que el hecho de que el acuerdo de reducción de la producción no se haya prolongado más allá del mes de abril "no significa que en el futuro no podamos cooperar entre países OPEP y no-OPEP".

"Si fuera necesario tenemos varias herramientas, entre ellas una reducción y un aumento de la producción, y se puede llegar a nuevos acuerdos. Hemos previsto reuniones regulares en mayo y junio para evaluar la situación", dijo Novak.

Rusia, que no es miembro de la OPEP, se negó el viernes a aceptar la propuesta del cártel, liderado por Arabia Saudita, de una nueva reducción de su producción de 1,5 millones de barril.

La razón es que las petroleras rusas temen perder cuota de mercado para competir con el petróleo de esquisto estadounidense.

Tras el rechazo ruso, Arabia Saudita decidió rebajar sus precios a niveles de hace 20 años y, al mismo tiempo, aumentar su producción hasta 12,3 millones de barriles al día a partir de abril.

El ministro Novak aseguró por su parte que Rusia podría "a corto plazo aumentar su producción en 200 o 300 barriles al día, con un potencial de 500.000 barriles diarios en un futuro próximo".

