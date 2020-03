El coronavirus estrecha el cerco sobre la Eurocopa-2020

Anuncios Lee mas

París (AFP)

La Eurocopa 2020 está entre interrogantes. La pandemia de coronavirus, que paraliza el fútbol europeo, lleva a la UEFA a preguntarse sobre cómo celebrar su gran competición, que excepcionalmente debe disputarse en 12 países (12 junio- 12 julio), con nuevos condicionantes económicos, logísticos y el calendario sobrecargado.

Se complica el panorama. "Es evidente que la UEFA (confederación europea) debe preguntarse por un posible aplazamiento", responde a la AFP Jacques Lambert, que fuera presidente de la organización de la Eurocopa de Francia 2016.

- Las opciones de la UEFA -

Preguntada este jueves, la UEFA respondió que el martes 17 de marzo habrá una reunión por videoconferencia con todas las federaciones para tratar la situación. Estos últimos días el mensaje ha sido el de asegurar que la competición comenzará, como estaba previsto, el 12 de junio en Roma.

"No hace falta evocar el peor guion", explicó su presidente Aleksander Ceferin a principios de marzo en el congreso de la institución, reconociendo a través de su secretario general Théodore Theodoridis que trabajan en "diferentes escenarios".

El aplazamiento es "posible", señaló un influyente presidente de un club francés. "La UEFA va a estar obligada a suspender sus competiciones europeas (Liga de Campeones y Liga Europa). Y para poder terminarlas, necesitará aplazar la Eurocopa. Es un escenario razonable cuando vemos que los jugadores empiezan a estar afectados por el virus".

Preguntados por la AFP, los principales difusores televisivos de la Eurocopa señalaron que no habían recibido información por parte de la UEFA.

Pero según una fuente televisiva, que pidió anonimato, la UEFA trabaja con "un equipo de crisis" y las decisiones "podrían llegar en dos tiempos; primero la Liga de Campeones, que es lo más urgente, y luego la Eurocopa".

- Entradas y televisión -

El formato inédito de 12 países no facilita las cosas. "Por la primera vez, estamos en una hipótesis de ver a varios países anfitriones en la obligación de aplicar medidas de confinamiento y restricciones de circulación importantes", recuerda Lambert.

"Un problema sensible", según el antiguo jefe de Francia-2016, es la venta de entradas. "¿Cómo anticipar a los espectadores si la UEFA no conoce las condiciones de circulación que serán impuestas dentro de tres meses? No puede ser improvisado en el último momento, salvo que todos los partidos se jueguen a puerta cerrada".

Jugar sin espectadores es otra opción. Según Virgile Caillet, director general de la Union Sport and Cycle, que representa las empresas del sector, considera que "es la menos mala de las situaciones a corto plazo, un aplazamiento quiere decir que un difusor televisivo no tiene nada que echarse a la boca".

"Con partidos previstos en 12 ciudades de 12 países, con estados diferentes de la epidemia, no vemos la posibilidad de mantener la competición", explica otra fuente de una televisión europea.

"Muchas empresas van a rechazar enviar a sus empleados", opina Bruno Bianzina, director general de la agencia de marketing Sport Market. "Lo más lógico es la anulación".

- El margen de acción -

La federación europea tiene que gestionar un calendario sobrecargado, después de que este jueves ya se aplazaran los partidos de vuelta de octavos de final de Liga de Campeones Juventus-Lyon y Manchester City-Real Madrid, inicialmente previstos el 17 de marzo.

"Tras la cuarentena impuesta a los jugadores de la Juventus y del Real Madrid, los partidos de Liga de Campeones no tendrán lugar como estaba previsto", escribe la UEFA en su comunicado. Queda por conocer la suerte de los otros duelos que cierran los octavos, Barcelona-Nápoles y Bayern Múnich-Chelsea, previstos un día después.

"La UEFA se encuentra ante un dilema. ¿Pone en peligro su competición más lucrativa, la Liga de Campeones, o aplaza la Eurocopa? Salvar las dos parece muy complicado", explica Caillet.

Última incertidumbre, todavía quedan por disputarse los duelos de repesca de la Eurocopa, que otorgan los billetes a los cuatro países que completan los 24 participantes. Bosnia ya pidió a la UEFA aplazar su partido contra Irlanda del Norte.

"¿Qué pasará cuando selecciones quieran convocar a jugadores confinados en sus clubes?", pregunta el presidente de un club francés. "De pronto, todo se convierte en muy complicado", concluyó.

