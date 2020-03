De Austria a Grecia, los europeos aprenden a vivir con las restricciones impuestas por el coronavirus

Anuncios Lee mas

Atenas (AFP)

Los austriacos se precipitaron hacia las tiendas este sábado, en la última oportunidad de reparar la bici o comprar tela para unas cortinas, antes de que la actividad comercial se reduzca al mínimo la próxima semana, una medida que busca frenar la epidemia del nuevo coronavirus.

Incluso para un fin de semana, la afluencia en una tienda de tejidos del distrito 7 de la capital austriaca, Müller, era inusual, admitió un vendedor.

En la caja, unas quince personas hacían fila para pagar, constató una periodista de la AFP. "Necesito material porque tengo que acabar mis cortinas", se justificaba Katarina Neumayer. "No me apetece esperar semanas. No hay otra cosa que hacer, ¡así que tendré que mantenerme ocupada!", agregó.

Entre las primeras medidas adoptadas esta semana por el gobierno austriaco para atajar la propagación del coronavirus, se suspendió la vida cultural, deportiva y las actividades de ocio. El lunes le llegará el turno a la mayoría de las tiendas, que tendrán que cerrar.

El propietario de la tienda de bicicletas IG Fahrad prolongó sus horarios de apertura el sábado y no lo lamenta: los amantes de la bicicleta se amontonan. La página web de la tienda ensalza la bicicleta como un medio de luchar contra el virus, evitando los transportes públicos.

Los supermercados fueron desvalijados, como en numerosas ciudades europeas, pese a que los comercios de alimentación vayan a permanecer abiertos.

Las famosas cafeterías vienesas y los restaurantes podrán funcionar con normalidad, pero hasta las 15H00, cuando se interrumpirá el servicio. Incluso se desaconsejaron los festejos privados.

"Quería celebrar mi cumpleaños, pero tuvimos que postergarlo", comentó Sonja Harter, en plena calle. "¡Espero, cuanto menos, que podamos festejarlo antes del próximo!".

- Muchedumbre -

Pero ¿cómo pasar el tiempo sin poder ir al trabajo? La cuestión también ha aflorado en los últimos días en Sofía, donde el estado de emergencia entró en vigor el viernes con efecto inmediato, para gran sorpresa de los habitantes.

"¡Menudo golpe teatral!", exclamó Kapka Cherneva, propietaria de un restaurante, que tuvo que cerrar, pues el gobierno amenazó con penas de hasta 5 años de cárcel para el que no cumpla con las medidas. "¿Cómo vamos a pagar nuestros créditos y pagar los sueldos?", se pregunta la empresaria, con los ojos llorosos.

"La gente está llenando sus reservas [de víveres] como si fuera el fin del mundo", comenta, entre molesta y risueña, Neli Georgieva, de 64 años, que vende frutas y verduras en un puesto en el centro de la capital.

"A puesto a que no pocos de ellos se contagiarán entre la muchedumbre", señaló un peatón, Kuzmo Karayan. En Bulgaria se registraron 41 casos y dos fallecidos por el nuevo coronavirus.

- Pícnic -

En Grecia, las terrazas y las tabernas están desiertas, a pesar del sol primaveral. Atenas era una ciudad prácticamente sin vida este sábado, después de que el gobierno ordenara el cierre de todos los comercios.

"Los turistas se han evaporado", constató aturdido Grigoris Kolios, dueño de un café situado cerca del estadio Panatenaico, una de las principales atracciones arqueológicas de la capital.

"Ahora hemos entendido lo que significa la palabra coronavirus: apenas se ve a nadie por la calle", dice, con un deje de tristeza. Desde el viernes, se prohibió la visita a las riquezas culturales de esta cuna de la civilización europea. Las farmacias y los supermercados, en cambio, siguen abiertos.

"Venga, la Acrópolis podemos verla desde lejos, al menos", trataba de consolarse Megan Oxley, una turista canadiense, que tuvo que cambiar la visita al Partenón por un pícnic improvisado. "Hay que saber encontrar el placer en las pequeñas cosas", afirmó, contenta de que al menos el tiempo fuera bueno.

En Grecia, el número de casos de contagios de COVID-19 ascendió el sábado a 228.

Durante el día, algunas playas de las afueras de Atenas seguían atestadas pero, por la noche, el primer ministro anunció que se iba a prohibir el acceso a las mismas.

© 2020 AFP