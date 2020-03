Trump vuelve a criticar a la Fed, pero quiere mantener a su presidente

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

El presidente Donald Trump volvió a acusar el sábado a la Reserva Federal (Fed) de no hacer bastante para afrontar la ralentización económica generada por el coronavirus, pero afirmó que no tenía previsto sustituir al actual presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell.

"Tengo derecho a sustituirlo", declaró el mandatario estadounidense sin nombrar a Powell. Pero "no lo hago. No, no lo hago", añadió durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El presidente de la Fed "tomó muy malas decisiones", dijo Trump, que ataca a menudo al banco central por no bajar bastante los tipos de interés, lo que, según él, lastra el crecimiento estadounidense.

"Si mira a los demás bancos centrales, en su mayoría bajan sus tasas más que nosotros", y su tasa directora está "a veces dos puntos" por debajo de la fijada por la Fed, lamentó.

"Tenemos la moneda, el poder. Tenemos, de lejos, la moneda más fuerte (...) No deberíamos tener un tipo de interés más alto que nuestros países competidores", dijo.

Ante la multiplicación de nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos, la Fed bajó sus tasas en medio punto porcentual a principios de marzo, situándolas en una horquilla entre el 1 y el 1,25%.

El banco central ni siquiera esperó a su reunión monetaria, prevista los 17 y 18 de marzo, para anunciar una decisión inédita desde 2008, cuando arreciaba la crisis de las hipotecas subprime.

Trump aseguró que una mayor bajada de las tasas permitiría "refinanciar" la deuda pública estadounidense "muy fácilmente".

"Tenemos enormes oportunidades en estos momentos, pero Jerome Powell no facilita las cosas", añadió.

En un intento de tranquilizar los mercados la Fed anunció el jueves que iba a retomar la compra de deuda pública mediante la adquisición de bonos del Tesoro con mayor plazo de lo que hacía hasta el momento.

© 2020 AFP