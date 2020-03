Kevin Durant, entre los jugadores de los Nets diagnosticados con coronavirus (medios)

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

La superestrella de la NBA Kevin Durant se encuentra entre los cuatro jugadores de los Brooklyn Nets contagiados del nuevo coronavirus, reporto este martes el medio The Athletic, que dijo haber hablado con el jugador.

Durant, diez veces All Star y Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada en 2014, habría confirmado a The Athletic que ha contraído el virus pero señaló que se encuentra bien y no ha tenido síntomas de la enfermedad.

"Tened cuidado todo el mundo, cuidad de vosotros mismos y hacer cuarentena. Vamos a superar esto", dijo Durant, que no ha podido debutar con los Nets por lesión, citado por este medio digital.

Previamente, los Brooklyn Nets habían emitido un comunicado reportando que cuatro de sus jugadores, sin identificarles, habían contraído el coronavirus y detallando que uno de ellos "exhibe síntomas mientras que tres son asintomáticos. Los cuatro jugadores están actualmente aislados y bajo el cuidado de los médicos del equipo".

"A todos los jugadores y miembros de la expedición de los Nets se les pidió que se mantengan aislados, monitoreando estrechamente su salud y en contacto permanente con el equipo médico", agregó la franquicia.

"La organización está actualmente notificando a todos los que han estado en contacto con los jugadores, incluidos los rivales recientes", señalaron los Nets, cuyo último partido antes de la suspensión de la temporada el 11 de marzo fue un día antes ante los Lakers de Lebron James y Anthony Davis en Los Ángeles.

Previamente, otros dos equipos de la NBA habían reportado tres casos de coronavirus en sus filas. El primero fue el pívot francés de los Utah Jazz, Rudy Gobert, cuyo caso desencadenó la suspensión fulminante de la temporada regular de la NBA .

Tras el caso de Gobert, tanto los Utah Jazz como los equipos contra los que había jugado recientemente hicieron pruebas a sus jugadores, en las cuales se detectaron los positivos de su compañero de equipo Donovan Mitchell y del pívot Christian Wood, de los Detroit Pistons.

Los Brooklyn Nets no han jugado contra Utah desde enero y tampoco enfrentaron a ningún equipo que hubiera jugado contra los Jazz en las últimas semanas.

Tras jugar el 10 de marzo contra los Lakers en el Staples Center, los Nets se disponían a enfrentar a Golden State Warriors en San Francisco en un partido que iba a disputarse a puerta cerrada el 12 de marzo.

Kevin Durant, que sigue recuperándose de la lesión sufrida en las finales de la temporada pasada con los Warriors, estuvo sentado en el banquillo de su equipo en el partido ante los Lakers en el Staples Center.

© 2020 AFP