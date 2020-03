México contradice a Trump y niega suspensión de vuelos europeos

Anuncios Lee mas

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó este viernes que México no ha suspendido los vuelos provenientes de Europa para evitar la propagación del nuevo coronavirus, al contrario de lo anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, pero admitió que estudia aplicar restricciones.

"La posición mexicana es no suspender vuelos, esa posición no la hemos modificado, pero lo que sí entendemos es que debe haber distintos tipos de restricciones y entonces estamos en ese diálogo, aunque todavía no tenemos un punto de arribo", dijo Ebrard en una conferencia de prensa.

El mandatario estadounidense dijo el viernes que, como parte de los esfuerzos coordinados entre Estados Unidos y México para controlar la propagación del coronavirus, su vecino del sur prohibiría los vuelos procedentes de Europa, que se ha convertido ya en el epicentro de la pandemia.

Pero el jefe de la cancillería mexicana reconoció que dicha medida aún está en diálogo.

"El secretario (Mike) Pompeo me manifestó la preocupación de Estados Unidos por la posibilidad de que lleguen a México personas que puedan ser portadoras del virus, provenientes de países con el mayor número de personas contagiadas, y le he señalado que también tenemos esa preocupación", indicó el canciller.

Ebrard reiteró, sin embargo, que los dos países no han llegado a un acuerdo.

"Hoy no vamos a suspender ningún vuelo, tampoco mañana, pasado mañana tampoco. No tenemos una decisión el día de hoy", enfatizó Ebrard.

México y Estados Unidos anunciaron el viernes un plan conjunto para restringir los viajes no esenciales a través de la frontera compartida en respuesta a la pandemia de COVID-19, pero sin afectar el comercio.

Estados Unidos prohibió la llegada de visitantes de la mayoría de los países de Europa, China y otras partes del mundo al aumentar su número de casos de coronavirus, que superan los 14.000.

En contraste, México, con 164 casos confirmados y un fallecimiento, se mantiene en transición a fase 2 de la contingencia sanitaria, que contempla un distanciamiento social, cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

