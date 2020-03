Muere Kenny Rogers, icono de la música country

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

La estrella del country Kenny Rogers, con una exitosa carrera musical que se extendió durante seis décadas, falleció el viernes por la noche a los 81 años, anunció su familia el sábado.

"Rogers se fue en paz, en casa. Murió de causas naturales, rodeado por sus seres queridos", declararon en un comunicado difundido a la prensa. El cantante, nacido en Texas, es mundialmente conocido por éxitos como "The Gambler," "Lucille" o "Islands in the Stream".

La familia indicó que se organizará una ceremonia de despedida íntima, sin que esta decisión tenga relación "con la situación de emergencia nacional provocada por el COVID-19", la pandemia que azota al mundo.

Rogers, que ganó tres veces un Grammy, había anulado por motivos de salud los últimos conciertos de su gira de despedida de los escenarios en 2018.

Su carrera comenzó a finales de los años 50 y rápidamente se convirtió en una estrella. Sus éxitos lideraron en 24 ocasiones la lista de los más escuchados y Rogers ganó seis "Country Music Awards".

Kenny Rogers saltó a la fama gracias a sus dúos con la cantante de country Dolly Parton y sus apariciones en algunas películas y programas de televisión, como "The Muppet Show" (El show de los Muppets o los Teleñecos, en español).

Sus baladas melodiosas y sus abundantes giras le convirtieron en un artista muy querido por el gran público, que también se rindió ante sus reinterpretaciones de las clásicas canciones de Navidad.

