Leyenda Carl Lewis quiere que Tokio-2020 se posponga por dos años

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

El estadounidense y nueve veces campeón olímpico de atletismo Carl Lewis pidió por un aplazamiento hasta por dos años de los Juegos de de Tokio-2020 y rechazó cualquier intento de cancelarlos por completo.

La leyenda del atletismo de 58 años le dijo a la estación de televisión KRIV de Houston que respalda los pedidos de aplazamiento por parte de USA Track and Field (Federación de atletismo de campo y pista) y USA Swimming (Federación de natación) debido a las interrupciones causadas por la pandemia del nuevo coronavirus.

"La mejor parte de eso es que están creando algo de solidaridad en su mensaje", dijo Lewis.

El exestelar velocista señaló que "creo que es realmente difícil para un atleta prepararse, entrenar, mantener su motivación si hay incertidumbre total. Eso es lo más difícil".

"Debido a que es un problema de salud, está más allá del control de todos. Creo que la mayoría de los atletas lo aceptan", agregó.

Los Juegos Olímpicos de Tokio están programados para arrancar el 24 de julio, mientras que las pruebas de selección en natación y atletismo de EEUU para determinar las dos delegaciones más grandes del país para el evento están programadas en junio.

Muchos atletas han luchado para continuar entrenando mientras se ven obligados a quedarse en casa para evitar la propagación del mortal virus.

"Los atletas no pueden prepararse para los Juegos Olímpicos si no tienen una prueba olímpica, si no tienen competencia", añadió Lewis. "Creo que USATF, en este caso, dio un paso adelante. Creo que están creando una voz que pone a los atletas primero y creo que los atletas lo aprecian".

Lewis pidió al Comité Olímpico Internacional (COI) que considere retrasar los Juegos Olímpicos hasta el 2022, después de los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín-2022.

"Hay algunos atletas que están a punto de retirarse y eso puede doler, pero en realidad, debes concentrarte en lo que (servirá mejor) a las masas".

© 2020 AFP