Alertan en Santa Cruz contra incumplimiento de cuarentena obligatoria

La Paz (AFP)

Las autoridades de Santa Cruz, en el este de Bolivia, alertaron este lunes contra el incumplimiento de una cuarentena nacional obligatoria por el coronavirus en vigor desde el domingo, pues ello puede generar una "tormenta" y llegar a miles de contagios.

"Quiero pedirle a la gente que no se confíe. No vamos a tener cinco casos por día, ni 20 casos por día, va a llegar el momento que podemos tener miles de casos en Santa Cruz, porque la gente no está haciendo la cuarentena como corresponde", afirmó el secretario de Salud, Juan Carlos Urenda, citado por la radio privada Erbol.

El departamento de Santa Cruz alberga 15 de las 27 personas infectadas en el país.

"Quiero advertir que esto es la calma antes de la tormenta. Viene la tormenta, viene la tormenta y todos debemos estar preocupados y asustados", alertó Urenda.

Dijo que en la ciudad de Santa Cruz, de unos 1,7 millones de habitantes, hay sectores de la población que están tratando de realizar una actividad normal, pese a que está vigente una cuarentena nacional total.

"Estamos poniendo en riesgo la vida propia y la de toda nuestra familia", reprochó.

El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, añadió por su parte este lunes que hay sectores de la población en las regiones de Santa Cruz y la ciudad de El Alto (oeste) que no están acatando la orden de confinamiento del poder Ejecutivo.

Por ello, dijo que se está planeando solicitar a la presidenta transitoria Jeanine Áñez que decrete "un estado de sitio focalizado".

La ciudad de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, está prácticamente paralizada. La banca privada cerró las puertas y la administración pública y privada suspendió actividades hasta el 4 de abril, cuando las autoridades volverán a evaluar si adoptan nuevas medidas contra el coronavirus. Sólo funcionan hasta mediodía los mercados de abasto al menudeo.

En sus principales calles y avenidas se observan a policías y militares realizando tareas de control y vigilancia y quienes circulan sin ninguna autorización son arrestados y enviados a la fiscalía.

Bolivia cerró sus fronteras terrestres y su espacio aéreo el fin de semana, salvo a misiones internacionales o humanitarias.

© 2020 AFP