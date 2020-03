Postergar los Juegos Olímpicos podría ser "inevitable", dice el primer ministro japonés

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

La postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 puede volverse "inevitable", admitió el lunes el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, después que el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció dijo que consideraba esa idea ante la presión de atletas y organismos deportivos.

Los comentarios de Shinzo Abe fueron la primera admisión de que los Juegos de 2020 podrían no abrirse según lo programado el 24 de julio, ya que el coronavirus marcha en todo el mundo causando un caos sin precedentes.

Instantes más tarde de las declaraciones de Abe, los comités olímpicos y paralímpicos de Canadá anunciaron que no enviarán equipos a los Juegos si se celebran este verano, citando la salud de sus atletas y el público en general.

De igual forma, el Comité Olímpico de Australia recomendó a los atletas de ese país que se prepararan para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio en el verano del hemisferio boreal en 2021.

"Está claro que los Juegos no pueden celebrarse en julio", dijo el vicepresidente del comité australiano, Ian Chesterman.

Durante semanas, los funcionarios de Japón y el comité organizador de los Juegos mantuvieron la línea de que los preparativos están avanzando para celebrar los Juegos según lo programado.

Sin embargo, se fortaleció dramáticamente la presión de las federaciones deportivas y los atletas, cuyo entrenamiento se ha visto afectado.

Este lunes, Abe dijo al parlamento que Japón todavía estaba comprometido a organizar Juegos "completos", pero agregó: "Si eso se vuelve difícil, a la luz de considerar primero a los atletas, puede ser inevitable que tomemos la decisión de posponer".

"La cancelación [de los Juegos] no es una opción", dijo Abe, haciéndose eco de los comentarios del jefe del COI, Thomas Bach, quien descartó descartar los Juegos y dijo que "no resolvería ningún problema y no ayudaría a nadie".

El COI también modificó su posición con relación a los Juegos y emitió un comunicado el domingo para anunciar que estaba intensificando la planificación para diferentes escenarios, incluido el aplazamiento.

La entidad señaló que mantendría "discusiones detalladas" sobre la "situación de salud mundial y su impacto en los Juegos Olímpicos, incluido el escenario de aplazamiento".

La decisión debería llegar "dentro de las próximas cuatro semanas", agregó el organismo. "Las vidas humanas tienen prioridad sobre todo, incluida la organización de los Juegos", escribió Bach en una carta abierta a los atletas.

- Reacciones -

Sin embargo, el COI advirtió que la logística de posponer los Juegos era extremadamente complicada, con lugares potencialmente no disponibles, millones de noches de hotel ya reservadas y un calendario deportivo internacional repleto.

"Éstas son apenas algunos de muchos, muchos desafíos", apuntó la entidad.

El COI es responsable de tomar cualquier decisión final sobre los Juegos, y ha estado bajo una presión creciente a medida que crece la crisis del coronavirus, con más de 14.300 muertos en todo el mundo, según un recuento de AFP.

La pandemia ya ha tenido un impacto global en el deporte, incluyendo el cancelamiento de las ceremonias previstas para celebrar la llegada de la antorcha olímpica.

A pesar de las medidas, decenas de miles de personas acudieron en masa a apreciar un caldero que mostraba la llama olímpica en el noreste de Japón, lo que generó temores sobre si el relevo se puede mantener de forma segura.

La idea de celebrar los Juegos a tiempo ha generado un creciente coro de objeciones. El domingo, el nueve veces campeón olímpico de atletismo Carl Lewis, y el líder jefe de la federación francesa de atletismo.

"Creo que es realmente difícil para un atleta prepararse, entrenar y mantener su motivación, si hay incertidumbre total. Eso es lo más difícil", dijo Lewis a la estación de televisión KRIV de Houston.

"Creo que una situación más cómoda sería [esperar] dos años y organizar [los Juegos] en el año olímpico con los Juegos de Invierno (Pekín 2022) y luego convertirlo en un año olímpico de celebración", comentó.

El 70% de los atletas consultados por el Comité Olímpico estadounidense se mostró favorable a aplazar los Juegos hasta una fecha posterior. Más inciertos, el 23% dijo que todo dependía de las consecuencias de tal decisión.

- "¡Es tan irresponsable!" -

Para el presidente de la Federación Francesa de Atletismo, André Giraud, la postergación de los Juegos es inevitable.

"Todos están de acuerdo en que los Juegos no pueden celebrarse en las fechas planificadas", dijo Giraud.

Y para algunos atletas, el anuncio del COI fue muy poco y demasiado tarde.

"Entonces, esperen ... ¿esto significa que los atletas tienen por delante otras CUATRO semanas para encontrar formas de ordenar el entrenamiento, mientras potencialmente ponemos en riesgo a nosotros mismos, entrenadores, personal de apoyo y seres queridos solo para descubrir que iban a posponerse de todos modos?", tuiteó la británica Dina Asher-Smith, campeona mundial de 200 metros.

"¡Es tan irresponsable!", añadió. "Realmente esperaba escuchar un anuncio de que lo habían pospuesto para 2021 esta semana".

Por su parte, el comité canadiense apuntó que no enviaría a sus atletas a ningún evento ligado a los Juegos que se celebre este verano boreal, y pidió al COI y al Comité Paralímpico Internacional que "pospongan los Juegos como parte de nuestra responsabilidad colectiva de proteger a nuestras comunidades".

Sin embargo, Bach advirtió que el aplazamiento era "una operación muy compleja".

"Posponer los Juegos Olímpicos no es como trasladar un partido de fútbol al próximo sábado", dijo.

burs-sah/ric/th/ahg

© 2020 AFP