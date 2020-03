América Latina aplaude la decisión de aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio-2020

Anuncios Lee mas

Montevideo (AFP)

Deportistas, organizaciones y gobernantes de Latinoamérica aplaudieron este martes la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de aplazar los Juegos de Tokio-2020, que debían celebrarse en julio y agosto próximo, por la pandemia del nuevo coronavirus.

La Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) le dio su "apoyo irrestricto" al COI por el paso dado "frente al actual escenario mundial" por la Covid-19, cuya cifra de muertos se acerca a los 20.000 en todo el mundo.

El organismo dijo asimismo que mantendrá "activos todos sus programas de ayuda para atletas, entrenadores y Comités Olímpicos Nacionales" y que una vez que se defina la nueva fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio, trabajará "junto al COI, las Federaciones Internacionales, los CONs y los atletas para poder ajustar su calendario de las próximas competencias".

Por su lado, el bicampeón olímpico brasileño y 15 veces campeón mundial de vela Robert Scheidt afirmó que "es la decisión correcta".

- "La mayor celebración de la humanidad" -

"Yo, que participé en seis Juegos Olímpicos, sé que (...) es la mayor celebración de la humanidad (...). Esperamos ahora que en el segundo trimestre de este año consigamos superar este problema y entrar en el 2021 con una perspectiva de realizar unos grandes Juegos Olímpicos", dijo Scheidt, citado por Globoesporte.

El nadador brasileño Daniel Dias, ganador de 14 medallas paralímpicas, escribió en Twitter: "¡Japón, te veo en 2021! Gracias COI por la sabia y sensata decisión. Me quedo más tranquilo y motivado para participar en estos Juegos en Tokio".

Tanto el Comité Olímpico Brasileño (COB) como el Comité Paralímpico Brasileño (CPB) habían pedido en los últimos días al COI que pospusiera los Juegos.

La exatleta Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México, apoyó la decisión del COI en un comunicado.

"Lo más importante siempre es la salud y haremos lo necesario para mantener al equipo mexicano en condiciones tanto en lo físico como en lo psicológico", expresó Guevara, medallista de plata en los 400 metros planos de Atenas-2004.

Por su parte, la bicicrosista colombiana Mariana Pajón, doble medallista de oro olímpica, indicó en un mensaje en redes sociales que el aplazamiento de los Juegos "pasa a un segundo plano".

"Estamos viviendo algo de locos, nos cambió la vida a muchísimos. Unos vemos oportunidades, otros también vemos muchísimas preocupaciones e incertidumbre. Yo creo que eso (aplazamiento de los Olímpicos) pasa a un segundo plano, cuando vemos el sufrimiento, muerte, enfermedades, problemas económicos, eso ocasiona muchísimas cosas, los Juegos Olímpicos, el deporte, nuestra pasión, pasa a un segundo plano", señaló.

- La canarinha y la Albiceleste en problemas -

La postergación de los Juegos por un año, que ha sido aplaudida prácticamente en todo el mundo --casi no se han escuchado voces en contra--, puede sin embargo representar un gran contratiempo para las selecciones masculinas de fútbol de Brasil y de Argentina, clasificadas por la Conmebol para la justa, debido a los límites de edad.

Si no se modifica la actual normativa, que apenas permite 3 jugadores de más de 23 años en el plantel, once de los convocados habitualmente en la 'canarinha' por el técnico André Jardine contarán con 24 años el año que viene, por lo que no podrían ir a Tokio.

El mismo problema tiene en este momento el entrenador de la Albiceleste Sub-23, Fernando Batista, si el COI no hace una excepción al reglamento.

En una lista preliminar de 50 jugadores hoy sub-23 que Batista dio a conocer, hay casi dos decenas que el año próximo -cuando se celebren los Juegos- se habrán pasado de edad, entre ellos el atacante del Inter de Milán italiano Lautaro Martínez, codiciado por el Barcelona, Real Madrid y otros grandes de Europa.

