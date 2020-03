Grandes medios de EEUU urgen a China reconsiderar expulsión de periodistas

El jefe de la oficina del The New York Times en Pekín, Steven Lee Myers, en una sesión informativa en Pekín, el 18 de marzo, cuando China anunció que expulsaría a los periodistas estadounidenses de los tres principales periódicos de EEUU.

Washington (AFP)

Los editores de los diarios The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal pidieron el martes a China que reconsidere su orden de expulsión de 13 periodistas estadounidenses, argumentando que la acción pone en peligro el "acceso a información crítica" sobre la pandemia mundial del nuevo coronavirus.

Una carta conjunta de los tres grupos de noticias al gobierno chino señaló que los medios están sufriendo "daños colaterales" por una disputa diplomática entre los dos países.

"Esta medida, tomada en represalia por las recientes expulsiones del gobierno de Estados Unidos, es una que protestaríamos bajo cualquier circunstancia", decía la carta firmada por William Lewis (del Journal), Fred Ryan (del Post) y AG Sulzberger (del Times).

"Pero [esa decisión] es especialmente dañina e imprudente a medida que el mundo continúa luchando por controlar esta enfermedad [coronavirus], una lucha que requerirá el flujo libre de noticias e información confiables", acotó.

Un total de 13 periodistas estadounidenses han recibido la orden de devolver sus credenciales a las autoridades chinas y marcharse del país.

El mes pasado, China expulsó a tres periodistas del The Wall Street Journal después de que el prestigioso periódico publicara un artículo de opinión sobre la crisis del coronavirus con un titular que Pekín calificó de racista.

Estados Unidos respondió cortando el número de acreditaciones para ciudadanos chinos que trabajan para los medios estatales de su país.

China, con 80.000 casos y 3.277 fallecidos registrados, es el segundo país del mundo con más muertos por el coronavirus, después de Italia.

