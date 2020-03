Nadador Lochte dice que estará listo para JO de Tokio pese a su edad

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

La ventana olímpica del nadador estadounidense Ryan Lochte puede estar cerrándose, pero el deportista de 35 años asegura que podrá estar otro año activo después de que los Juegos de Tokio-2020 se pospusieron debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

"Estaba un poco enojado porque he estado entrenando y me he sentido muy bien", dijo este martes el 12 veces medallista olímpico a Los Angeles Times.

"Estos Juegos Olímpicos iban a ser las más importantes de mi carrera por todo lo que sucedió en mi pasado". "Pero todo esto es mucho más grande que yo", agregó Lochte.

"Es mucho más grande que los Olímpicos, está afectando al mundo entero en este momento", comentó.

Lochte ganó la primera de sus seis medallas de oro olímpicas como nadador de relevos en Atenas-2004. Más oros siguieron en Pekín-2008, Londres-2012 y Río de Janeiro-2016.

El estadounidense fue suspendido de la natación durante 10 meses después de un escándalo en plenos Juegos de Rio, cuando se descubrió que había inventado una historia sobre un robo durante un episodio de borrachera en la Cidade Maravilhosa.

Recibió una prohibición adicional de 14 meses por parte de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos por tomar una infusión intravenosa de vitaminas prohibida en mayo de 2018, y regresó el año pasado para lanzar su última candidatura olímpica después de someterse a un tratamiento por abuso de alcohol y comenzar una familia con su esposa Kayla. La pareja tiene dos hijos.

"Todavía hay mucho más que quiero lograr en este deporte", dijo. "No voy a dejar que esto se interponga en el camino", puntualizó.

© 2020 AFP